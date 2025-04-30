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Клаван вступил в президентскую гонку и делится своим видением будущего футзала

Рагнар Клаван.
Рагнар Клаван. Фото: Madis Veltman

Кандидат на пост президента Эстонского футбольного союза Рагнар Клаван и член его команды Александр Дмитриев признают, что текущее состояние футзала в Эстонии оставляет желать лучшего. Чтобы изменить ситуацию, команда определила конкретные цели на будущее.

«Футзал - это не просто футбол на меньшем поле. Это самостоятельная дисциплина, которая всесторонне развивает игрока, предлагает зрителям зрелищный и динамичный формат, а также открывает новые возможности как для любителей, так и для профессионалов. Наша цель — вывести футзал в Эстонии на качественно новый уровень», — отметил Клаван.

Популярность футзала в мире стремительно растет - чемпионаты мира собирают миллионы зрителей, а сам вид спорта включён в программу юношеских Олимпийских игр. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что организация работает над включением футзала в олимпийскую программу.

По словам Клавана и Дмитриева, в Эстонии есть достаточно энтузиастов футзала, но для развития этого вида спорта необходимы централизованные и системные меры, которые учитывают его международный потенциал и стремительный рост.

«В последние годы количество команд в чемпионате сократилось, а после ряда изменений вторая лига вовсе исчезла. Это усложняет путь новым командам - уровень первой или премиум-лиги слишком высок для новичков», - поясняет Александр Дмитриев, руководитель успешного клуба Narva United FC и активный популяризатор футзала.

Он подчеркивает: футзал - не альтернатива футболу, а катализатор развития, который совершенствует игроков как технически, так и психологически. «В футзале всё происходит быстро: принятие решений, движение, передача мяча. Это развивает игровой интеллект, столь необходимый и в большом футболе. Мы не противопоставляем эти два вида спорта - мы видим в них синергию».

Клаван и Дмитриев уверены: развитие футзала требует ясной стратегии и ежедневного управления. В рамках общей концепции планируется ввести должность менеджера по развитию футзала при Эстонском футбольном союзе, восстановить вторую лигу, привлечь к игре больше женщин и девочек, а также обеспечить инфраструктурные условия для развития национальных сборных. Кроме того, команда работает над тем, чтобы сделать крупнейшие международные события в футзале более заметными и повысить известность этой дисциплины в Эстонии.

Три ключевые цели развития футзала:

• Мужская сборная Эстонии по футзалу входит в топ-30 рейтинга УЕФА и развивается по восьмилетнему стратегическому плану под руководством специалистов с европейским опытом.

• Юношеские сборные регулярно участвуют в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира, борются за участие в юношеских Олимпийских играх.

• Сформирована женская сборная Эстонии по футзалу, которая принимает участие в официальных турнирах УЕФА и ФИФА.

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