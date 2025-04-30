Клаван вступил в президентскую гонку и делится своим видением будущего футзала

Клаван и Дмитриев уверены: развитие футзала требует ясной стратегии и ежедневного управления. В рамках общей концепции планируется ввести должность менеджера по развитию футзала при Эстонском футбольном союзе, восстановить вторую лигу, привлечь к игре больше женщин и девочек, а также обеспечить инфраструктурные условия для развития национальных сборных. Кроме того, команда работает над тем, чтобы сделать крупнейшие международные события в футзале более заметными и повысить известность этой дисциплины в Эстонии.

Три ключевые цели развития футзала:

• Мужская сборная Эстонии по футзалу входит в топ-30 рейтинга УЕФА и развивается по восьмилетнему стратегическому плану под руководством специалистов с европейским опытом.

• Юношеские сборные регулярно участвуют в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира, борются за участие в юношеских Олимпийских играх.

• Сформирована женская сборная Эстонии по футзалу, которая принимает участие в официальных турнирах УЕФА и ФИФА.