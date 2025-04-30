Таллиннский вуз учреждает стипендию для преподавателей точных наук в основных школах

Идея основана на опросе, проведенном Фондом развития университета, который выявил тревожную картину: высокая рабочая нагрузка, недостаточное общественное признание и неудовлетворенность заработной платой привели к тому, что учителя, выполняющие свою работу с чувством миссии, часто чувствуют себя выгоревшими и недооцененными.

«В системе образования Эстонии углубляется кризис, вызванный нехваткой учителей и их быстрым оттоком из школ. Ситуация особенно серьезна среди учителей естественных наук в основных школах», - рассказала Томинг.

Хотя 75 процентов учителей оценили свою мотивацию как высокую, многие из них в то же время подумывали об увольнении с работы. Результаты показывают, что молодые учителя находятся в особенно уязвимом положении и могут покинуть сектор ради повышения заработной платы всего на 100-200 евро.

Даже опытные учителя не чувствуют себя уверенно, поскольку им приходится сталкиваться с низкой мотивацией учеников к обучению, нехваткой времени, неадекватными учебными материалами и поведенческими проблемами, часто без соответствующей структуры поддержки.

В связи с этим Союз учителей также поддерживает создание стипендии для учителей.

«Роль учителя основной школы чрезвычайно важна. Мы рады видеть, что учителя естественных наук, которых сейчас очень не хватает, теперь получают больше внимания и признания; это важный шаг на пути к повышению ценности профессии учителя», - отметил профсоюз.

Фонд ищет пожертвования как от частных лиц, так и от компаний. Первый взнос внесла компания Titanium OÜ. Бхарат Чари, член совета директоров компании, подчеркивает роль учителей как формирующих общество.

«Учителя играют центральную роль в воспитании следующего поколения и передаче ценностей. Вот почему я рад поддержать эту инициативу в сотрудничестве с TalTech - это инвестиция в будущее, которая будет иметь далеко идущие последствия».