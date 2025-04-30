Таллиннский вуз учреждает стипендию для преподавателей точных наук в основных школах

Фонд развития Таллиннского технического университета объявил о создании нового фонда поддержки учителей, преподающих естественные науки в основных школах, чья работа создает основу для технологического развития Эстонии.
«Если мы хотим обеспечить сильное инженерное образование и технологическое развитие в Эстонии, мы должны начать там, где формируется первое отношение молодых людей к науке - в основной школе. Этой стипендией мы хотим сказать этим преподавателям: мы видим, что вы и ваша работа имеет смысл, - сказала Элинор Томинг, глава Фонда развития Таллиннского технического университета. - В каком-то смысле это также фонд общественной поддержки, потому что любой может внести свой вклад и одновременно номинировать своих учителей».
С помощью стипендии университет хочет отметить тех учителей основной школы, которые сумели создать вдохновляющую учебную среду на своих занятиях, пробудить интерес учащихся к математике, физике, химии, информатике или естественным наукам и чья работа помогла молодым людям увереннее перейти в гимназические классы и высшие учебные заведения. Ежегодно будет присуждаться до сотни стипендий как молодым, так и более опытным учителям.
Учителя могут подать заявку на стипендию самостоятельно или быть номинированными коллегами и родителями. Заявки оценивает комиссия, состоящая из представителей Фонда развития Таллиннского технического университета, профсоюза учителей и Таллиннского технического университета. При оценке учитывается влияние учителя на учеников, инновации и вклад в развитие школы или сообщества.
Высокая рабочая нагрузка приводит к выгоранию
Ректор Таллиннского технического Тийт Ланд подчеркнул важность преподавателей естественных наук в формировании следующего поколения студентов вуза.
«В TalTech мы каждый год видим, какую важную роль играет учитель начальной школы в том, сможет ли молодой человек и решится ли он поступить в техническое учебное заведение, - сказал Ланд. - Именно математика помогает нам принимать мудрые решения, создавать инновации в любой области и тем самым развивать общество в целом. Поэтому математика - это жизненно важный язык общения, а также один из ключей к нашему будущему экономическому успеху».
Идея основана на опросе, проведенном Фондом развития университета, который выявил тревожную картину: высокая рабочая нагрузка, недостаточное общественное признание и неудовлетворенность заработной платой привели к тому, что учителя, выполняющие свою работу с чувством миссии, часто чувствуют себя выгоревшими и недооцененными.
«В системе образования Эстонии углубляется кризис, вызванный нехваткой учителей и их быстрым оттоком из школ. Ситуация особенно серьезна среди учителей естественных наук в основных школах», - рассказала Томинг.
Хотя 75 процентов учителей оценили свою мотивацию как высокую, многие из них в то же время подумывали об увольнении с работы. Результаты показывают, что молодые учителя находятся в особенно уязвимом положении и могут покинуть сектор ради повышения заработной платы всего на 100-200 евро.
Даже опытные учителя не чувствуют себя уверенно, поскольку им приходится сталкиваться с низкой мотивацией учеников к обучению, нехваткой времени, неадекватными учебными материалами и поведенческими проблемами, часто без соответствующей структуры поддержки.
В связи с этим Союз учителей также поддерживает создание стипендии для учителей.
«Роль учителя основной школы чрезвычайно важна. Мы рады видеть, что учителя естественных наук, которых сейчас очень не хватает, теперь получают больше внимания и признания; это важный шаг на пути к повышению ценности профессии учителя», - отметил профсоюз.
Фонд ищет пожертвования как от частных лиц, так и от компаний. Первый взнос внесла компания Titanium OÜ. Бхарат Чари, член совета директоров компании, подчеркивает роль учителей как формирующих общество.
«Учителя играют центральную роль в воспитании следующего поколения и передаче ценностей. Вот почему я рад поддержать эту инициативу в сотрудничестве с TalTech - это инвестиция в будущее, которая будет иметь далеко идущие последствия».
Первые получатели стипендий будут объявлены осенью, во второй половине сентября. Более подробную информацию о стипендии, условиях и возможностях поддержки можно прочитать по адресу https://toeta.taltech.ee/projekt/wc-donation-pohikooli-reaalainete-opetajate-toetusfond/.