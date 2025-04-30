Юферева-Скуратовски: врачи ЭМО не заслужили тонны негатива из-за языка

История жительницы Таллинна Натальи, которую врач ЭМО отчитала за незнание эстонского, вызвала широкий общественный резонанс. Так, депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ) выразила мнение, что сотрудники отделения экстренной медицины не заслужили всего того негатива, что на них обрушился.
«Выскажу непопулярное мнение и никуда бежать не буду! Почему-то так вышло, что никогда ни я, ни кто-либо из моей семьи не сталкивался с проблемой, чтобы врачи принципиально отказывались общаться на русском языке. Наоборот, всегда шли навстречу, - отметила Юферева-Скуратовски. - Я не знаю, как так выходило, может, везло, а, может, просто мы всегда шли к врачам за помощью, не затем, чтобы принципиально добиться от них, чтоб с нами по-русски разговаривали, так как мы платим налоги и вообще давно здесь живем. Короче, ну не было никогда проблем с коммуникацией».
Юферева-Скуратовски также рассказала о своем недавнем опыте общения с сотрдниками скорой помощи, когда она сбивчиво объясняла по-эстонски причину вызова, а не другом конце провода ей доброжелательно ответили, чтобы она не волновалась и говорила по-русски, если ей так будет удобнее.
По словам политика, она всегда встречала одну и ту же картину: если пациент вежлив, не качает с порога права и готов сказать хотя бы «tere» и «palun», то врач, если владеет русским, постарается найти с ним общий язык.
«Короче, меня не покидает стойкое ощущение, что, если бы не тонны негатива, вылитые на врачей в комментариях СМИ и социальных сетях, которые по мнению многих просто ОБЯЗАНЫ! разговаривать с пациентами на их родном языке, то отделение скорой помощи не стало бы официально вводить это правило, что отныне они обязаны оказывать услуги на государственном языке, а если вы с этим правилом не согласны, то берите переводчика», - отметила она.
В ЭМО меняется порядок приема: вместо врача – медсестра, при языковом барьере требуется переводчик
В отделении экстренной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) с 1 мая пациентов с незначитлеьными проблемами со здоровьем будет принимать специализированная медсестра. Также в больнице напомнили, что пациентов обслуживают на эстонском языке.
По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи PERH доктора Марит Мярк, прием у специализированной медсестры улучшит организацию работы отделения и снизит нагрузку на врачей.
Теперь пациентов с более легкими жалобами будет принимать специализированная медсестра, прошедшая профильную подготовку и имеющая клинический опыт работы в отделении экстренной помощи.
По словам Мярк, цель изменения - снизить нагрузку на врачей и освободить ресурсы для оказания помощи пациентам с более высоким приоритетом, которые поступают в тяжелом или потенциально жизнеугрожающем состоянии через скорую помощь.
Она подчеркнула, что ЭМО предназначено для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.
В Региональной больнице также напомнили, что обслуживание пациентов там ведется на эстонском языке.
При готовности медицинского работника общение может происходить и на другом языке, но только в случае, если работник владеет этим языком на достаточном уровне для обеспечения качественной услуги.
Если пациент желает использовать дистанционный перевод по телефону или видеосвязи (например, Zoom, Teams), установление соединения и обеспечение его качества должен организовать сам пациент, добавили в больнице.
Если пациент использует для дистанционного перевода бюро переводов, рекомендуется заранее уведомить бюро о том, к какому специалисту обращается пациент.