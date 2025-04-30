Юферева-Скуратовски: врачи ЭМО не заслужили тонны негатива из-за языка

В ЭМО меняется порядок приема: вместо врача – медсестра, при языковом барьере требуется переводчик

В отделении экстренной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) с 1 мая пациентов с незначитлеьными проблемами со здоровьем будет принимать специализированная медсестра. Также в больнице напомнили, что пациентов обслуживают на эстонском языке.

По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи PERH доктора Марит Мярк, прием у специализированной медсестры улучшит организацию работы отделения и снизит нагрузку на врачей.

Теперь пациентов с более легкими жалобами будет принимать специализированная медсестра, прошедшая профильную подготовку и имеющая клинический опыт работы в отделении экстренной помощи.

По словам Мярк, цель изменения - снизить нагрузку на врачей и освободить ресурсы для оказания помощи пациентам с более высоким приоритетом, которые поступают в тяжелом или потенциально жизнеугрожающем состоянии через скорую помощь.

Она подчеркнула, что ЭМО предназначено для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

В Региональной больнице также напомнили, что обслуживание пациентов там ведется на эстонском языке.

При готовности медицинского работника общение может происходить и на другом языке, но только в случае, если работник владеет этим языком на достаточном уровне для обеспечения качественной услуги.

Если пациент желает использовать дистанционный перевод по телефону или видеосвязи (например, Zoom, Teams), установление соединения и обеспечение его качества должен организовать сам пациент, добавили в больнице.

Если пациент использует для дистанционного перевода бюро переводов, рекомендуется заранее уведомить бюро о том, к какому специалисту обращается пациент.