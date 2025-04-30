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Кристен Михал: Эстония готова направить солдат в силы сдерживания в Украине

Перевод: Павел Соболев
Премьер-министр Кристен Михал.
Премьер-министр Кристен Михал. Фото: Eero Vabamägi

По словам премьер-министра Кристена Михала, Эстония готова внести свой вклад в сдерживающие силы «коалиции желающих» во главе с Великобританией и Францией, которая предлагает гарантии безопасности Украине.

По словам премьер-министра, планирование «коалиции желающих» находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров. «Прежде чем направить подразделение, мы, конечно, запросим мандат у Рийгикогу», - добавил он.

Михал заявил, что Эстония по-прежнему придерживается позиции, что наилучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО. «Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны с помощью союзнических сил, базирующихся на месте», - заявил премьер-министр.

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