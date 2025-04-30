Кристен Михал: Эстония готова направить солдат в силы сдерживания в Украине

По словам премьер-министра, планирование «коалиции желающих» находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров. «Прежде чем направить подразделение, мы, конечно, запросим мандат у Рийгикогу», - добавил он.