Задымившийся в среду утром электрощит потребовал вызова спасателей

По словам звонившего, рядом со столбом стоял деревянный сарай. К моменту прибытия к столбу спасателей-волонтеров из Саверна дыма уже не было видно, в итоге на место происшествия были вызваны электрики.

Вчера в 15:56 в дымоходе многоквартирного дома на улице Силла в поселке Вярска возникло подозрение на возгорание сажи. Вызвавший спасателей человек сразу перестал топить печь в своем доме.