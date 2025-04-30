Задымившийся в среду утром электрощит потребовал вызова спасателей

Сегодня в 7:59 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Эраствере в волости Канепи электрический щит, закрепленный на верхней части столба, начал дымиться и потрескивать.
По словам звонившего, рядом со столбом стоял деревянный сарай. К моменту прибытия к столбу спасателей-волонтеров из Саверна дыма уже не было видно, в итоге на место происшествия были вызваны электрики.
Вчера в 15:56 в дымоходе многоквартирного дома на улице Силла в поселке Вярска возникло подозрение на возгорание сажи. Вызвавший спасателей человек сразу перестал топить печь в своем доме.
Спасатели установили, что непосредственного риска возникновения пожара нет, однако в тепловой стенке печи действительно воспламенилась сажа. Хозяин дома связался с трубочистом, который пообещал приехать через час.