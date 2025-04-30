Инфляция все съела: полицейские и спасатели ожидают от государства повышения зарплат

Полицейские и спасатели ожидают от государства повышения зарплаты, поскольку повышение зарплаты в 2023 году было фактически сведено на нет последующей инфляцией.
Во вторник в Министерстве внутренних дел состоялась первая рабочая встреча министра внутренних дел Игоря Таро с представителями Профсоюза служащих государственных органов и органов местного самоуправления ROTAL и представителями профсоюзов в сфере внутренней безопасности.
На встрече присутствовали представители и доверенные лица ROTAL и входящих в него профсоюзов, Совета полиции и пограничной охраны, Спасательного совета и Центра тревоги. Главной темой стало видение профсоюзами заработной платы сотрудников органов внутренней безопасности в 2026 году и в последующие годы.
В начале встречи представитель ROTAL Калле Лийвамяги представил обзор социального диалога между профсоюзами работниковвнутренней безопасности и Министерством внутренних дел.
«За прошедшие годы мы создали действующую форму сотрудничества и надеемся, что она продолжится и при новом министре», - сказал Лийвамяги.
Министр внутренних дел Игорь Таро подтвердил, что он тоже хотел бы продолжить сотрудничество. «Добрая воля к сотрудничеству есть. Мнение профсоюзов будет выслушано и максимально учтено при выборе политики», - отметилТаро.
Главной темой встречи стала презентация целевых показателей заработной платы на 2026 год. По словам представителей профсоюзов, инфляция практически свела на нет эффект от повышения зарплаты в 2023 году.
«Покупательная способность работников упала, и это влияет как на удержание персонала, так и на его набор», - подчеркнули все представители профсоюзов.
Главное доверенное лицо профсоюза спасателей Калле Кооп отметил, что чувство безопасности - это основа общества, без которого не может функционировать ни экономика, ни дух обороны.
«Чувство безопасности необходимо как предпринимателям, планирующим инвестиции, так и каждому человеку, когда он строит свои планы на жизнь. В нынешней ситуации с безопасностью каждая должность, обеспечивающая внутреннюю безопасность, должна быть заполнена лучшими людьми, а это начинается с достойной зарплаты», - подчеркнул Кооп.
Это мнение разделила глава профсоюза полицейских Энель Куйв, которая добавила, что повышение зарплат в сфере внутренней безопасности уже стало необходимостью.
«Требования очень высоки, но сегодняшние зарплаты не соответствуют этому и неконкурентоспособны на рынке труда, поэтому кадровая проблема в полиции ипогранслужбе в ближайшие годы, скорее всего, усугубится. Если у людей не будет социальных гарантий в плане зарплаты, то удержать их на службе будет все сложнее», - пояснилаКуйв.
Профсоюзы представили конкретные цели по зарплате: минимальная зарплата спасателей и спасателей в Департаменте спасения и Центре реагирования на чрезвычайные ситуации к 2026 году должна быть не ниже средней по Эстонии, а минимальная зарплата патрульных в Департаменте полиции и погранохраны должна быть в 1,2 раза выше средней по Эстонии.
В настоящее время минимальная зарплата спасателя, не считая ночной работы и отпускных, составляет 1460 евро, спасателя - 1665 евро, а патрульного полицейского - 1850 евро.
Министр внутренних дел Таро подтвердил, что, хотя вопрос финансирования является сложным, вопрос заработной платы не был оставлен без внимания. «Проблема зарплат хорошо известна. Коалиция еще не подошла к вопросу о бюджетах и распределении денег, но проблемы известны, и предложения уже сделаны», - подтвердил он.
В конце встречи было решено продолжить диалог и наметить возможные дальнейшие шаги.
ROTAL объединяет всех чиновников и работников государственных и местных органов власти в единый профсоюз для совместной работы по улучшению условий труда и заработной платы, а также социальных условий. ROTAL является социальным партнером правительствареспублики, министерств, ведомств, Союза городов и волостей Эстонии, Союза союзов самоуправлений Эстонии и других организаций. Министерство внутренних дел заключило с ROTAL долгосрочный договор о сотрудничестве.