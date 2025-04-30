Инфляция все съела: полицейские и спасатели ожидают от государства повышения зарплат

«Чувство безопасности необходимо как предпринимателям, планирующим инвестиции, так и каждому человеку, когда он строит свои планы на жизнь. В нынешней ситуации с безопасностью каждая должность, обеспечивающая внутреннюю безопасность, должна быть заполнена лучшими людьми, а это начинается с достойной зарплаты», - подчеркнул Кооп.

Это мнение разделила глава профсоюза полицейских Энель Куйв, которая добавила, что повышение зарплат в сфере внутренней безопасности уже стало необходимостью.

«Требования очень высоки, но сегодняшние зарплаты не соответствуют этому и неконкурентоспособны на рынке труда, поэтому кадровая проблема в полиции ипогранслужбе в ближайшие годы, скорее всего, усугубится. Если у людей не будет социальных гарантий в плане зарплаты, то удержать их на службе будет все сложнее», - пояснилаКуйв.

Профсоюзы представили конкретные цели по зарплате: минимальная зарплата спасателей и спасателей в Департаменте спасения и Центре реагирования на чрезвычайные ситуации к 2026 году должна быть не ниже средней по Эстонии, а минимальная зарплата патрульных в Департаменте полиции и погранохраны должна быть в 1,2 раза выше средней по Эстонии.

В настоящее время минимальная зарплата спасателя, не считая ночной работы и отпускных, составляет 1460 евро, спасателя - 1665 евро, а патрульного полицейского - 1850 евро.

Министр внутренних дел Таро подтвердил, что, хотя вопрос финансирования является сложным, вопрос заработной платы не был оставлен без внимания. «Проблема зарплат хорошо известна. Коалиция еще не подошла к вопросу о бюджетах и распределении денег, но проблемы известны, и предложения уже сделаны», - подтвердил он.

В конце встречи было решено продолжить диалог и наметить возможные дальнейшие шаги.