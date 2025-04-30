Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Эстонии может остаться без земель

В 2000 году государство передало Tartu Agro в пользование сразу 70 участков общей площадью чуть более 3000 гектаров. Договор аренды был заключен на двадцать пять лет и истекает в этом году 22 ноября. Сейчас правительство планирует сдать эти земли в аренду на аукционе, разделив их на части. Вместе с тем у политиков и чиновников нет единого мнения, как следует поступать.