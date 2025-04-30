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Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Эстонии может остаться без земель

Директор Tartu Agro Андрес Хярм.
Директор Tartu Agro Андрес Хярм. Фото: Kristjan Teedema

Tartu Agro, одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Эстонии, может лишиться земель, которыми пользовалось десятилетиями на окраине Тарту.

В 2000 году государство передало Tartu Agro в пользование сразу 70 участков общей площадью чуть более 3000 гектаров. Договор аренды был заключен на двадцать пять лет и истекает в этом году 22 ноября. Сейчас правительство планирует сдать эти земли в аренду на аукционе, разделив их на части. Вместе с тем у политиков и чиновников нет единого мнения, как следует поступать.

Министерства по-разному видят принципы разделения земель. В феврале Министерство регионального развития и сельского хозяйства предложило выставить землю на аукцион тремя крупными лотами. В то же время Министерство экономики и коммуникаций хотело бы разбить ее на 51 отдельный участок.

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