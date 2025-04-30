В Таллинне усилят контроль над качеством школьного питания, штрафы за нарушение норм вырастут в пять раз

Об этом сообщила пресс-служба мэрии. По словам вице-мэра Таллинна Алексея Яшина, в центре внимания - благополучие детей и молодежи.

«Каждый ребенок имеет право на вкусную, разнообразную и хорошо приготовленную пищу. К концу этого года во всех школах Таллинна появится вегетарианское меню, что являлось одним из приоритетов городской управы. Обновленные договоры позволят уделять больше внимания отзывам школьных коллективов о вкусе и качестве блюд. Во многих школах уровень удовлетворенности питанием уже высок, и мы рассчитываем совместно с поставщиками улучшить ситуацию в тех учреждениях, где она пока оставляет желать лучшего», - сказал Яшин.

Основные изменения включают уточнение обязанностей поставщиков и упрощение договорной документации. Важную роль в оценке качества питания теперь будет играть ежегодный опрос удовлетворенности, проводимый Департаментом по делам образования и молодежи (HARNO), где учащиеся смогут высказать свое мнение по итогам учебного года. Низкие результаты опроса станут основанием для досрочного расторжения пятилетнего договора со стороны школы.

Помимо этого, увеличен размер штрафных санкций: с прежних 100 евро до 500 евро за каждое нарушение. Конкретизированы требования к ежедневной санитарной обработке помещений, обеспечению бесплатным питьем и использованию эстонского языка в обслуживании.

В договорах о безвозмездном использовании помещений также детализированы обязательства пользователей и усилены штрафные меры для более аккуратного и ответственного обращения с собственностью.

Обновленные формы договоров расширяют возможности школ и детских садов по контролю качества предоставляемых услуг и оперативному реагированию на возникающие проблемы. Кроме того, нововведения способствуют более прозрачному и результативному проведению закупок.