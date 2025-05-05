Пыхья-Таллинн за пределами трамвайных баталий: проблемы самого динамичного района столицы

Хотя в последние месяцы внимание к Пыхья-Таллинну приковано в основном из-за страстей вокруг новой трамвайной линии, четвертый по численности населения район столицы живет бурной и многогранной жизнью - и сталкивается с целым спектром вызовов.

Старейшина района Кюлли Таммур отмечает, что местные жители довольно активно обращаются в управу, в основном по бытовым вопросам и состоянию городской среды: благоустройство, дороги, граффити, парковка. В последнее время все чаще жалуются на дорожные работы - на улицах Сыле и Копли идет масштабная реконструкция, привычные маршруты нарушены, и это вызывает раздражение. С потеплением ожидается и волна замечаний по поводу газонов: кто-то считает, что траву косят слишком часто, кто-то - наоборот, слишком редко. Интересно, что мнения, как правило, делятся примерно поровну.