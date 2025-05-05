Пыхья-Таллинн за пределами трамвайных баталий: проблемы самого динамичного района столицы

Прошел год с тех пор, как в Таллинне сменилась власть. Пора подводить первые итоги: что успели сделать новые старейшины районов? В апреле мы поговорили со старейшинами самых густонаселенных районов Таллинна - Ласнамяэ и Кесклинна, а теперь посмотрим, с какими вызовами сталкивается Пыхья-Таллинн.
Хотя в последние месяцы внимание к Пыхья-Таллинну приковано в основном из-за страстей вокруг новой трамвайной линии, четвертый по численности населения район столицы живет бурной и многогранной жизнью - и сталкивается с целым спектром вызовов.