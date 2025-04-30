Украина, в свою очередь, утверждает, что для президента России перемирие на 9 мая стало необходимым, потому что он не сможет обеспечить безопасность для гостей, которые будут в Москве во время праздников. Однако можно быть уверенным, что Украина не будет атаковать центральную площадь Москвы во время праздничных мероприятий, как не делала этого и в предыдущие годы. В то же время крупные атаки дронов, которые могут произойти в любых других частях России в эти дни, могут доставить неприятности президенту России.