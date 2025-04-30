РАЙНЕР САКС Украина может поставить Путина в неловкое положение 9 мая

Пресс-служба президента России заявил вчера в ответ на заранее подготовленный вопрос, что российское руководство осведомлено о предложении Украины начать 30-дневное перемирие, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Пресс-служба заявила, что существует целый ряд нюансов, о которых ранее говорил президент России, и которые мешают достижению устойчивого перемирия. В качестве формального основания было названо то, что Украина якобы не сообщила, принимает ли она российское предложение о трехдневном перемирии.
Ранее озвученные Россией условия включают прекращение мобилизации в Украине, остановку поставок оружия и создание четкого механизма мониторинга перемирия. В целом очевидно, что эти условия намеренно сформулированы так, чтобы их было невозможно принять в качестве предварительных для начала перемирия. Это делается сознательно.
Сейчас для России важно навязать в публичном информационном пространстве собственную повестку, и она демонстративно не принимает предложения со стороны. В то же время российская сторона старается дискредитировать поступающие извне инициативы таким образом, чтобы не выглядеть как страна, категорически отвергающая перемирие.
Одновременно Россия формирует нарратив о том, что перемирие на 30 дней нужно Украине лишь для того, чтобы Запад успел восстановить боеспособность ее армии. То есть, по мнению Москвы, украинский президент продвигает это предложение из-за критической ситуации на фронте.
Параллельно министр иностранных дел России заявляет, что Москва готова к прямым переговорам с Украиной - с расчетом на то, чтобы исключить США из процесса. Российское руководство, вероятно, понимает: если президент США разочаруется и выйдет из переговоров, возрастает риск того, что Вашингтон возобновит масштабные поставки оружия Украине.
Украина, в свою очередь, утверждает, что для президента России перемирие на 9 мая стало необходимым, потому что он не сможет обеспечить безопасность для гостей, которые будут в Москве во время праздников. Однако можно быть уверенным, что Украина не будет атаковать центральную площадь Москвы во время праздничных мероприятий, как не делала этого и в предыдущие годы. В то же время крупные атаки дронов, которые могут произойти в любых других частях России в эти дни, могут доставить неприятности президенту России.
Китайская Народная Республика (КНР) сообщила вчера, что по-прежнему выступает за мирное разрешение «конфликта» в Украине и призывает стороны сосредоточиться на поиске корней проблемы. Заявление министра иностранных дел Китая было сделано на встрече министров иностранных дел БРИКС, которая проходит в Бразилии. Видимо, министр иностранных дел КНР попытался предотвратить вопросы, касающиеся участия солдат Северной Кореи в военных действиях в Украине. Китай продолжает поддерживать Россию и подчеркивает положительное отношение страны к прямым переговорам между Россией и Украиной.
В Днепропетровской области Украины были арестованы руководители завода, производившего минометные снаряды, по обвинению в производстве 120 тысяч единиц дефектных боеприпасов.
О дефиците артиллерийских снарядов различных калибров в Украине говорили с самого начала войны. Также возникла острая нехватка минометных снарядов в украинской пехоте. В стране предпринимались попытки наладить быстрое производство боеприпасов, и ранее сообщалось о случаях производства некачественных снарядов. Руководителей завода подозревают в сознательной поставке дефектных боеприпасов в армию.
Воздушные удары
Российская армия продолжила воздушные удары с использованием иранских дронов. Вчера в результате авиаударов пострадали жилые дома в Харькове, в результате чего 39 человек получили ранения. Более масштабный удар был нанесен по жилым районам Днепра, где один человек погиб.
Также поступили сообщения о дроновых ударах по России. В городе Дзержинск (недалеко от Нижнего Новгорода, к востоку от Москвы) был атакован завод по производству взрывчатых веществ и военный аэродром. Сообщения в социальных сетях о таких атаках в России в целом сдерживались, и на данный момент не поступало информации о последствиях ударов.
Ситуация на фронте
На фронте активность российской армии осталась на том же уровне, что и в предыдущие дни. Активность тактической авиации также остаётся довольно стабильной.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях продолжается активное наступление российской армии. Существенных изменений на линии фронта нет.
- На Купянском направлении российские войска активизировались вчера. В социальных сетях появились фотографии уничтоженной российской бронетехники, однако успехов в наступлении не достигнуто.
- На Лиманском направлении продолжались интенсивные бои, но российской армии не удалось продвинуться вперед. На Сиверском направлении активность ударов была ниже.
- Продолжались более активные российские атаки на Часов Яр, но без результатов. На Торецком направлении темп атак российских войск снизился, а украинские силы провели успешные контратаки. Существенных изменений в линии фронта нет.
- На Покровском направлении российское командование прилагает значительные усилия для продвижения на запад, южнее города. Вчера командование Украины сообщило, что в Днепропетровской области эвакуируются семь сел. Хотя российские войска не смогли существенно продвинуться, предполагается, что давление на этом направлении может еще усилиться. Российские войска были активны также на юго-запад от Донецка, но изменений в ситуации нет.
- На южном фронте российские войска вчера были пассивны.
Кая Каллас в Молдове
В последние несколько дней Молдова получила два важных сообщения от представителей Европейского союза. Верховный представитель по внешней политике Кая Каллас, находясь с визитом в Молдове, заявила, что страна может присоединиться к Европейскому союзу и без Приднестровья. Иными словами, Россия не сможет использовать конфликт в Приднестровье как препятствие для европейской интеграции Молдовы.
Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что из-за того, что Венгрия блокирует интеграцию Украины в Европейский союз, процесс присоединения Молдовы в будущем может идти отдельно от Украины. Это еще не окончательное решение, но у Молдовы есть шанс создать благоприятные условия для относительно быстрого вступления в ЕС. Конечно, это возможно только в том случае, если правительство продолжит проводить реформы в нынешнем формате и если после парламентских выборов осенью удастся сформировать новое правительство, настроенное на продолжение европейского курса.