Мошенничество и причинение неплатежеспособности: полиция предъявила обвинение продавцам модульных домов

Центральная криминальная полиция подозревает членов правления и сотрудников компании Ösel House OÜ, переименованной в Weinsto Caring BWTC OÜ, которая оставила ряд клиентов без заказанных модульных домов, в мошенничестве и причинении неплатежеспособности.
Подозреваемые, действовавшие от имени обанкротившейся на сегодня компанией, обещали построить для клиентов так называемые модульные дома «под ключ» в период с 2022 по 2024 год. Согласно собранным на данный момент доказательствам, мужчины брали у клиентов деньги и выполняли первоначальные работы, после чего жертвы вносили очередные взносы, предусмотренные договором. После этого предприятие не выполнило свои обязательства по договору.
Глава Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Иво Раудхейдинг рассказал, что в соответствии с первоначальным подозрением, подозреваемые тратили деньги предприятия на другие цели. «Они использовали их в личных целях и давали займы связанным с ними компаниям, не занимавшимся экономической деятельностью. Мужчины должны были понимать и знать, что в таких условиях выполнить свои обязательства по договорам нереально, но они продолжали заключать договоры с новыми клиентами и брать с них деньги». Согласно собранным доказательствам, действуя таким образом, мужчины нанесли своим клиентам материальный ущерб на сумму около 2 миллионов евро», - сообщил Раудхейдинг.
По словам окружного прокурора по экономическим и коррупционным преступлениям Леэло Соомаа, любая предпринимательская деятельность должна быть честной и прозрачной, поскольку это напрямую влияет как на конкуренцию, так и на честное функционирование рынка. Нечестные действия наносят ущерб не только репутации компании, но и доверию к отрасли в целом. Поэтому расследование таких преступлений и установление истины имеет ключевое значение.
«Особенно прискорбно, что потенциальная нечестность связана со строительством модульных домов - деятельностью, где каждое построенное здание - это не просто здание, а чей-то будущий дом. Поэтому компаниям следует всегда помнить, что их деятельность напрямую влияет на реальных людей и их благополучие. В настоящее время многие люди вложили свои сбережения в сомнительную компанию в надежде построить собственный дом, но их ожидания, к сожалению, не оправдались».
Глава бюро по борьбе с экономическими преступлениями добавил, что прежде чем тратить крупные суммы денег, важно изучить предысторию компании - заслуживает ли она доверия и каков предыдущий опыт клиентов. «Простая проверка может помочь избежать мошенничества и сберечь как деньги, так и нервы», - сказал Раудхейдинг.
Досудебное расследование проводит бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции под руководством окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям.