Мошенничество и причинение неплатежеспособности: полиция предъявила обвинение продавцам модульных домов

Подозреваемые, действовавшие от имени обанкротившейся на сегодня компанией, обещали построить для клиентов так называемые модульные дома «под ключ» в период с 2022 по 2024 год. Согласно собранным на данный момент доказательствам, мужчины брали у клиентов деньги и выполняли первоначальные работы, после чего жертвы вносили очередные взносы, предусмотренные договором. После этого предприятие не выполнило свои обязательства по договору.

Глава Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Иво Раудхейдинг рассказал, что в соответствии с первоначальным подозрением, подозреваемые тратили деньги предприятия на другие цели. «Они использовали их в личных целях и давали займы связанным с ними компаниям, не занимавшимся экономической деятельностью. Мужчины должны были понимать и знать, что в таких условиях выполнить свои обязательства по договорам нереально, но они продолжали заключать договоры с новыми клиентами и брать с них деньги». Согласно собранным доказательствам, действуя таким образом, мужчины нанесли своим клиентам материальный ущерб на сумму около 2 миллионов евро», - сообщил Раудхейдинг.