Сегодня последний день подачи налоговой декларации

На данный момент в MTA подано 739 000 деклараций. Из них 98% были поданы через электронную среду e-MTA, причем 37% - с помощью мобильных устройств. По состоянию на сегодня налогоплательщикам уже возвращено 182 миллиона евро переплаченного подоходного налога, а к доплате подлежит 75 миллионов евро.

Декларацию о доходах обязаны подать лица, которые получали налогооблагаемый доход. Например:

получали зарплату или оплату через платформу, с которой не был удержан подоходный налог;

совершали сделки с ценными бумагами или получали доход от финансовых активов;

использовали инвестиционный счет;

получали зарплату или другие доходы за рубежом;

продавали недвижимость или получали доход от аренды без удержания налога;

продавали древесину или право на вырубку леса;

работали как ФЛП (физическое лицо-предприниматель).

Также декларацию могут подать те, кто имеет право на возврат налога - оплатившие обучение, сделавшие пожертвования, внесшие средства в третью пенсионную ступень или использовавшие не облагаемый налогом минимум в меньшем размере, чем положено.

Руководитель службы подоходного налога MTA Рийны Рандвер-Сыер отмечает, что в декларации за 2024 год действует ставка подоходного налога в размере 20 процентов.