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Сегодня последний день подачи налоговой декларации

Перевод: Сергей Светлов
Наличные. Иллюстративное фото.
Наличные. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Налогово-таможенный департамент (MTA) напоминает, что сегодня - крайний срок для подачи декларации о доходах.

На данный момент в MTA подано 739 000 деклараций. Из них 98% были поданы через электронную среду e-MTA, причем 37% - с помощью мобильных устройств. По состоянию на сегодня налогоплательщикам уже возвращено 182 миллиона евро переплаченного подоходного налога, а к доплате подлежит 75 миллионов евро.

Декларацию о доходах обязаны подать лица, которые получали налогооблагаемый доход. Например:

получали зарплату или оплату через платформу, с которой не был удержан подоходный налог;

совершали сделки с ценными бумагами или получали доход от финансовых активов;

использовали инвестиционный счет;

получали зарплату или другие доходы за рубежом;

продавали недвижимость или получали доход от аренды без удержания налога;

продавали древесину или право на вырубку леса;

работали как ФЛП (физическое лицо-предприниматель).

Также декларацию могут подать те, кто имеет право на возврат налога - оплатившие обучение, сделавшие пожертвования, внесшие средства в третью пенсионную ступень или использовавшие не облагаемый налогом минимум в меньшем размере, чем положено.

Руководитель службы подоходного налога MTA Рийны Рандвер-Сыер отмечает, что в декларации за 2024 год действует ставка подоходного налога в размере 20 процентов.

«Так называемый налоговый горб и порядок расчета необлагаемого минимума не изменились. Общий необлагаемый минимум составляет до 7848 евро в год и зависит от размера дохода. При доходе свыше 25 200 евро в год необлагаемый минимум равен нулю. Для лиц пенсионного возраста он составляет 9312 евро в год и не зависит от дохода», - объяснила она.

По сравнению с прошлыми годами больше нельзя вычесть из дохода проценты по жилищным кредитам, а также дополнительный необлагаемый минимум за детей или супруга. По-прежнему можно вычесть расходы на обучение, пожертвования и подарки - в пределах 1200 евро, а также взносы в третью пенсионную ступень в размере до 15 процентов налогооблагаемого дохода, но не более 6000 евро.

Если часть дохода за прошлый год не будет задекларирована до 30 апреля, MTA свяжется с налогоплательщиком. В случае выявления незадекларированного дохода, с него нужно будет уплатить налог, на который с октября начисляются проценты. Поэтому уже сейчас разумно проверить правильность подачи декларации и внести при необходимости исправления.

Декларацию не обязаны подавать лица, с дохода которых налог удержан в полном объеме, а также те, чей доход не превышает общего необлагаемого минимума в 7848 евро или 9312 евро для пенсионеров.

Весь переплаченный налог MTA вернет на указанный в декларации банковский счет не позднее 1 октября 2025 года. К тому же сроку необходимо уплатить сумму, подлежащую доплате.

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