Спикер Рийгикогу во время визита в Данию: важно срочно взять в использование замороженные активы РФ

Во время встреч с членами парламента и правительства Дании Хуссар сказал, что Европа должна более тесно сотрудничать в том, что касается поддержки Украины.

«Мы должны в скорейшем порядке сделать следующие шаги для использования замороженных российских активов и продолжить ужесточение санкций, чтобы таким образом оказать большее давление на Россию», - сказал он, добавив, что необходимо всесторонне поддерживать Украину в развязанной Россией агрессивной войне.

Также участники встреч обсудили июньский саммит НАТО и дальнейшее сотрудничество с США. Хуссар сообщил о решении Эстонии в ближайшие годы направить более пяти процентов ВВП на государственную оборону и подчеркнул, что при этом необходимо обеспечить, чтобы увеличенный бюджет на оборону был максимально эффективно использован для укрепления этой сферы.

Участники встреч подтвердили, что Эстония и Дания поддерживают тесные отношения и ведут плодотворное сотрудничество в ЕС, НАТО и в формате сотрудничества Северных и Балтийских государств NB8, в котором Дания в настоящий момент является председателем. Также прошло обсуждение развития сотрудничества в сферах энергетики и зеленых технологий, новых технологий и оборонной промышленности.

Вчера в Копенгагене спикер Рийгикогу встретился со спикером парламента Дании Сереном Гаде, вице-спикерами Лейфом Ланом Йенсеном, Карстеном Хенге и Ларсом-Кристианом Браском, а также с председателем комиссии по внешней политике Кристианом Фриисом Бахом.

Хуссар также встретился с министром по безопасности и готовности населения Торстеном Шаком Педерсеном, обсудив с ним укрепление защиты критической инфраструктуры в Балтийском море и необходимость ограничить передвижение в Балтийском море российского теневого флота.

В ходе встречи с министром по делам Европы Марие Бьерре прошло обсуждение предстоящего в июле председательства Дании в Совете Европейского союза, расширения ЕС и ситуации на Южном Кавказе. Помимо этого, Хуссар посетил платформу сотрудничества State of Green, целью которой является поддержка зеленого перехода в публичном и частном секторах, и встретился в посольстве Эстонии с местной эстонской общиной.