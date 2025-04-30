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Российский теннисист получил суровое наказание за оскорбление арбитра

Теннисная ракетка и мяч, иллюстративное фото.
Теннисная ракетка и мяч, иллюстративное фото. Фото: Alberto Gardin

В Сабаделе (Испания) проходит турнир серии ITF, на котором выступил и российский теннисист Святослав Гулин. В какой-то момент Гулина вывели из себя решения арбитра и теннисит начал оскорблять последнего.

Гулину 22 года и в данный момент он занимает407 место в рейтинге ATP. В первом туре он встречался с испанским теннисистом Алехо Санчесом Килесом и вел со счетом 7:5, 3:6, 4:0.

В какой-то момент Гулин начал нецензурно оскорблять арбитра и делать жесты в его адрес, держась за пах, за что был дисквалифицирован и оштрафован на 2000 евро.

Кроме того, теннисист также был снят с парного турнира, где он должен был сыграть вместе с представляющим Болгарию Леонидом Шейнгезихтом.

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