Российский теннисист получил суровое наказание за оскорбление арбитра

Гулину 22 года и в данный момент он занимает407 место в рейтинге ATP. В первом туре он встречался с испанским теннисистом Алехо Санчесом Килесом и вел со счетом 7:5, 3:6, 4:0.

В какой-то момент Гулин начал нецензурно оскорблять арбитра и делать жесты в его адрес, держась за пах, за что был дисквалифицирован и оштрафован на 2000 евро.