Пакистан: в ближайшие 36 часов Индия готова нанести удар

С таким утверждением утром в среду, 30 апреля, выступил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар, ссылаясь на достоверные разведданные.

По словам Тарара, в качестве ложного предлога для атаки будет использован недавний теракт в туристическом городе Пахалгам в индийской части оспариваемого обеими сторонами региона Кашмир.

«Любой акт агрессии встретит решительный ответ. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе!» - написал министр на своей странице в соцсети X.

Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24-36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident.

Indian self assumed hubristic role of Judge, Jury and… pic.twitter.com/WVW6yhxTJ0 — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 29, 2025

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном, который тлеет уже несколько десятилетий, обострился на прошлой неделе после того, как 22 апреля в городе Пахалгам 26 человек погибли в результате нападения группы боевиков. Большинство погибших были туристами. Индия обвинила Исламабад в причастности к теракту, Пакистан эти обвинения отвергает и призывает провести независимое расследование инцидента.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать всех причастных к нападению. Индийские вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, заявил он 29 апреля.