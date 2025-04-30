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Пакистан: в ближайшие 36 часов Индия готова нанести удар

Военнослужащий Индии.
Военнослужащий Индии. Фото: TAUSEEF MUSTAFA

Индия намерена нанести военный удар по Пакистану в течение следующих 24-36 часов на фоне обострения напряженности между странами.

С таким утверждением утром в среду, 30 апреля, выступил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар, ссылаясь на достоверные разведданные.

По словам Тарара, в качестве ложного предлога для атаки будет использован недавний теракт в туристическом городе Пахалгам в индийской части оспариваемого обеими сторонами региона Кашмир.

«Любой акт агрессии встретит решительный ответ. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе!» - написал министр на своей странице в соцсети X.

 

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном, который тлеет уже несколько десятилетий, обострился на прошлой неделе после того, как 22 апреля в городе Пахалгам 26 человек погибли в результате нападения группы боевиков. Большинство погибших были туристами. Индия обвинила Исламабад в причастности к теракту, Пакистан эти обвинения отвергает и призывает провести независимое расследование инцидента.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать всех причастных к нападению. Индийские вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в принятии решений о способе и сроках ответа на теракт, заявил он 29 апреля.

После нападения в Пахалгаме Нью-Дели принял ряд решительных мер против Пакистана, включая разрыв почти всех дипломатических отношений, закрытие сухопутных и воздушных границ и приостановку действия Договора о водах Инда 1960 года, который регулирует распределение воды из реки Инд. В ответ Исламабад понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил двустороннюю торговлю.

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