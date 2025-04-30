ФОТО Спасатели обезвредили содержимое бочек времен Первой мировой войны, в которых когда-то было химическое оружие

В 2019 году в Сырве на Сааремаа были обнаружены семь металлических бочек с подозрительным запахом и внешним видом. Анализы подтвердили, что в бочках содержались следы иприта - вещества, использовавшегося в качестве химического оружия во время Первой мировой войны. Из-за опасности бочки были отправлены на хранение в центр по переработке опасных отходов в Вайвара в Ида-Вирумаа.