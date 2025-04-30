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ФОТО Спасатели обезвредили содержимое бочек времен Первой мировой войны, в которых когда-то было химическое оружие

Перевод: Павел Соболев

Специальная химическая группа Спасательного департамента по заказу Департамента окружающей среды нейтрализовала содержимое бочек с остатками горчичного газа, или иприта, химического оружия времен Первой мировой войны, которые были обнаружены на Сааремаа в 2019 году.

В 2019 году в Сырве на Сааремаа были обнаружены семь металлических бочек с подозрительным запахом и внешним видом. Анализы подтвердили, что в бочках содержались следы иприта - вещества, использовавшегося в качестве химического оружия во время Первой мировой войны. Из-за опасности бочки были отправлены на хранение в центр по переработке опасных отходов в Вайвара в Ида-Вирумаа.

Руководитель специальной химической группы Спасательного департамента Трийн Мельник пояснила, что при низких температурах иприт находится в твердом состоянии, но при 14 градусах он начинает превращаться в жидкость и медленно испаряться. Поэтому было важно проводить работы в более прохладную погоду.

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