ФОТО Спасатели обезвредили содержимое бочек времен Первой мировой войны, в которых когда-то было химическое оружие

Специальная химическая группа Спасательного департамента по заказу Департамента окружающей среды нейтрализовала содержимое бочек с остатками горчичного газа, или иприта, химического оружия времен Первой мировой войны, которые были обнаружены на Сааремаа в 2019 году.
В 2019 году в Сырве на Сааремаа были обнаружены семь металлических бочек с подозрительным запахом и внешним видом. Анализы подтвердили, что в бочках содержались следы иприта - вещества, использовавшегося в качестве химического оружия во время Первой мировой войны. Из-за опасности бочки были отправлены на хранение в центр по переработке опасных отходов в Вайвара в Ида-Вирумаа.