Шведские лыжницы угрожают досрочно завершить карьеру

Звезды женской сборной Швеции по лыжным гонкам Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг могут завершить карьеру менее чем через два года. Это означает, что после домашнего чемпионата мира 2027 года в Фалуне с большим спортом попрощаются фактически 80 процентов нынешней команды.

Об этом заявила и 27-летняя Моа Илар, также входящая в сборную Швеции по лыжным гонкам. «По крайней мере, таков мой план», – подтвердила она изданию Expressen.

Фрида Карлссон, трехкратная чемпионка мира, которой сейчас 25 лет, уже ранее заявляла, что собирается завершить карьеру после чемпионата мира в Фалуне, то есть менее чем через два года. О таких же планах сообщила и 31-летняя Майя Дальквист.

По информации Expressen, под вопросом остается и продолжение карьеры 27-летней Эббы Андерссон. Она шестикратная чемпионка мира, при этом половину своих золотых медалей завоевала этой зимой на чемпионате мира в Тронхейме.

«Я очень не уверена в том, чем буду заниматься после чемпионата мира в Фалуне. Безусловно, на мое решение повлияет и то, завершат ли карьеру другие», – размышляла Андерссон.

О своих дальнейших планах не говорит и 30-летняя Йонна Сундлинг, семикратная чемпионка мира и единственная из этой группы, кто имеет олимпийское золото.

«Сейчас я сосредоточена на спорте - до чемпионата мира в Фалуне. А потом посмотрим», – ответила она, уклонившись от прямого ответа на вопрос.