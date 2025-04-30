Шведские лыжницы угрожают досрочно завершить карьеру

Женское лыжное движение Швеции сейчас переживает лучшие времена. На чемпионате мира в Тронхейме спортсменки завоевали все шесть золотых медалей, а на зимней Олимпиаде в Милане, которая состоится менее чем через год, перед командой стоят высокие цели. Однако нынешние лидеры сборной могут завершить спортивную карьеру ещё до тридцатилетия.
Звезды женской сборной Швеции по лыжным гонкам Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг могут завершить карьеру менее чем через два года. Это означает, что после домашнего чемпионата мира 2027 года в Фалуне с большим спортом попрощаются фактически 80 процентов нынешней команды.
Об этом заявила и 27-летняя Моа Илар, также входящая в сборную Швеции по лыжным гонкам. «По крайней мере, таков мой план», – подтвердила она изданию Expressen.
Фрида Карлссон, трехкратная чемпионка мира, которой сейчас 25 лет, уже ранее заявляла, что собирается завершить карьеру после чемпионата мира в Фалуне, то есть менее чем через два года. О таких же планах сообщила и 31-летняя Майя Дальквист.
По информации Expressen, под вопросом остается и продолжение карьеры 27-летней Эббы Андерссон. Она шестикратная чемпионка мира, при этом половину своих золотых медалей завоевала этой зимой на чемпионате мира в Тронхейме.
«Я очень не уверена в том, чем буду заниматься после чемпионата мира в Фалуне. Безусловно, на мое решение повлияет и то, завершат ли карьеру другие», – размышляла Андерссон.
О своих дальнейших планах не говорит и 30-летняя Йонна Сундлинг, семикратная чемпионка мира и единственная из этой группы, кто имеет олимпийское золото.
«Сейчас я сосредоточена на спорте - до чемпионата мира в Фалуне. А потом посмотрим», – ответила она, уклонившись от прямого ответа на вопрос.
Если такое количество спортсменок действительно уйдет из спорта менее чем через два года, это станет серьезным ударом для сборной Швеции по лыжным гонкам. Кроме того, все они завершат карьеру довольно рано. После чемпионата мира в Фалуне Карлссон будет двадцать семь лет, Илар - двадцать девять, Андерссон - двадцать девять, Сундлинг - тридцать два, а Дальквист - тридцать три.