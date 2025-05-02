Журналисты издания «Важные истории» смогли идентифицировать сотни иностранцев, которые поехали в РФ за контрактом на войну в Украине. Rus.Postimees рассказывает, что известно о гражданах стран Балтии, которые поступили как сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс, погибший на Донбассе на стороне оккупантов.