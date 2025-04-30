Известный по реалити-шоу житель Эстонии был признан виновным в обращении с большим количеством наркотиков

В Раквереском доме суда в рамках досудебного соглашения признали виновным Ксавьера-Александра Аасу, который стал известен благодаря реалити-шоу «Дружина любви» (Armastuse malev). «Я доволен соглашением. Очень благодарен за предоставленную возможность», - сказал он после оглашения приговора.
Согласно обвинению, Ааса приобрел большое количество каннабиса, часть которого он попытался отправить через посылочный автомат в Ухтна, Ляэне-Вирумаа, 11 сентября прошлого года. В картонной коробке находились две стеклянные банки, содержащие 48,64 грамма каннабиса. Экспертиза установила, что содержание ТГК в этом объеме варьировалось от 9,2 до 12 процентов.