Газета: президент Финляндии может иметь влияние на Трампа

Газета отмечает, что после встреч с Трампом и Стуббом американский президент сделал ряд публичных заявлений, которые были критичны по отношению к России и совпадали с высказываниями Стубба.

Президенты встречались в марте во Флориде и на прошлых выходных на похоронах папы римского.

Газета предполагает, что это может быть случайным совпадением или результатом того, что Трамп прислушивается к мнению президента Финляндии. Сам Стубб описывает свою роль как стремление направить события в верное русло.

Согласно New York Times, Трамп склонен соглашаться в своих публичных заявлениях с людьми, с которыми недавно общался.

Стубб повторяет в интервью американской газете свое мнение о том, что терпение Трампа в отношении России исчерпывается.