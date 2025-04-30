Газета: президент Финляндии может иметь влияние на Трампа

Президент республики Александер Стубб стал голосом небольших стран Европы в обсуждениях по поводу войны в Украине и, вероятно, оказывает влияние на президента США Дональда Трампа. Так оценила роль финского президента американская газета New York Times в интервью, проведенном 27 апреля в Хямеенлинна, пишет yle.
Газета отмечает, что после встреч с Трампом и Стуббом американский президент сделал ряд публичных заявлений, которые были критичны по отношению к России и совпадали с высказываниями Стубба.
Президенты встречались в марте во Флориде и на прошлых выходных на похоронах папы римского.
Газета предполагает, что это может быть случайным совпадением или результатом того, что Трамп прислушивается к мнению президента Финляндии. Сам Стубб описывает свою роль как стремление направить события в верное русло.
Согласно New York Times, Трамп склонен соглашаться в своих публичных заявлениях с людьми, с которыми недавно общался.
Стубб повторяет в интервью американской газете свое мнение о том, что терпение Трампа в отношении России исчерпывается.
«Надеюсь, Кремль понимает, что с президентом Трампом играть не стоит», - говорит Стубб.