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Совет по бюджету: экономику страны окружают негативные риски

Перевод: Сергей Светлов
Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Совет по бюджету одобряет весенний прогноз Министерства финансов на 2025 год, но отмечает, что перспективы экономического роста Эстонии сопровождаются значительными негативными рисками, связанными прежде всего с влиянием торговых пошлин на мировую экономику.

По оценке Министерства финансов, состояние государственных финансов Эстонии улучшилось - как в 2024 году, так и в прогнозе на текущий и будущие годы. Ожидаемое улучшение бюджетной позиции связано с ростом доходов бюджета, поскольку в весеннем прогнозе увеличены поступления как налоговых, так и прочих доходов.

Согласно новому прогнозу, номинальный дефицит бюджета в ближайшие годы будет меньше, что оставляет больший буфер по отношению к лимиту в 3% от ВВП. В то же время структурный дефицит по-прежнему окажется выше, чем позволяют внутренние бюджетные правила.

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