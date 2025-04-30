Совет по бюджету: экономику страны окружают негативные риски

Совет по бюджету одобряет весенний прогноз Министерства финансов на 2025 год, но отмечает, что перспективы экономического роста Эстонии сопровождаются значительными негативными рисками, связанными прежде всего с влиянием торговых пошлин на мировую экономику.
По оценке Министерства финансов, состояние государственных финансов Эстонии улучшилось - как в 2024 году, так и в прогнозе на текущий и будущие годы. Ожидаемое улучшение бюджетной позиции связано с ростом доходов бюджета, поскольку в весеннем прогнозе увеличены поступления как налоговых, так и прочих доходов.