Суд вынес наказание задержанному с кокаином жителю Эстонии

Согласно обвинительному заключению, в неустановленное время, в неустановленном месте и у неустановленных лиц Эрмо приобрел кокаин в крупном размере, то есть в количестве, способном вызвать наркотическое опьянение как минимум у десяти человек. Он хранил наркотик до 27 июля 2024 года, когда полиция обыскала Эрмо по адресу Мере, 6 в поселке Вызу в Ляэне-Вирумаа.