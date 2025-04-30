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Суд вынес наказание задержанному с кокаином жителю Эстонии

Перевод: Павел Соболев
Кокаин. Иллюстративное фото.
Кокаин. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

Летом прошлого года, в первый вечер пляжного фестиваля в Вызу, сотрудники полиции остановили в центре Вызу автомобиль BMW; у его владельца было обнаружено белое порошкообразное вещество, которое оказалось кокаином. Вируский уездный суд приговорил 24-летнего Эрмо к двум годам лишения свободы условно.

Согласно обвинительному заключению, в неустановленное время, в неустановленном месте и у неустановленных лиц Эрмо приобрел кокаин в крупном размере, то есть в количестве, способном вызвать наркотическое опьянение как минимум у десяти человек. Он хранил наркотик до 27 июля 2024 года, когда полиция обыскала Эрмо по адресу Мере, 6 в поселке Вызу в Ляэне-Вирумаа.

При личном досмотре в черной сумке мужчины была обнаружена коробка жевательной резинки «Орбит», в которой находился мини-пакетик с белым порошкообразным веществом. Белый порошок весом 0,73 г содержал 80% кокаина.

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