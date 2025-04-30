Несущая убытки Omniva стоит на пороге перемен

Оказание универсальных почтовых услуг (УПУ) и услуг по доставке периодических изданий в Эстонии продолжает приносить Omniva убытки: в первом квартале убыток УПУ составил 0,7 миллиона евро, а убыток периодических изданий - 0,5 миллиона евро. На убытки в сегменте периодических изданий в наибольшей степени повлияло доставка почты на дом по утрам - услуга, которая не является экономически эффективной в условиях быстро снижающихся объемов.

Помимо убыточных услуг почтовой сети, на рентабельность концерна негативно влияют постоянно растущая конкуренция на рынке посылок и опережающий рост операционных расходов - особенно расходов на курьерские перевозки в Эстонии.

Квартал завершился с прибылью в 3,2 млн евро (убыток в 1 млн евро за аналогичный период 2025 года), но это произошло благодаря продаже исторического здания головной конторы предприятия на улице Палласти в Таллинне. Без учета исключительной прибыли от продажи недвижимости результат первого квартала составил два млн евро, что соответствует уровню прошлого года.

«Продажа конторского здания на Палласти знаменует собой начало новой структуры активов Omniva, в которой мы больше не хотим владеть недвижимостью, а хотим инвестировать вырученные от продажи активов средства в решения, которые непосредственно поддерживают бизнес и обеспечивают будущее группы - долгосрочную финансовую устойчивость ее деятельности», - сказал Мартти Кульдма.

Во втором и третьем кварталах этого года совет правление намерен ужесточить финансовую дисциплину - сократить накладные расходы и повысить операционную эффективность. Например, планируется сократить расходы на оплату труда за счет рационализации офисной работы, оптимизации курьерских маршрутов и почтовых цепей, а также реорганизации логистической сети.

«Наша цель - достичь рентабельности к концу года, только так мы сможем обеспечить долгосрочную устойчивость жилищного бизнеса компании и поддержать план эстонского государства по приватизации Omniva», - заверил Кулдма.