Несущая убытки Omniva стоит на пороге перемен

Хотя в первом квартале логистическое предприятие Omniva получило прибыль в размере 3,2 млн евро, финансовые результаты не оправдали ожиданий руководства, поскольку прибыль была получена от продажи недвижимости, в то время как основной бизнес продолжает приносить большие убытки.
Хотя количество перевозимых посылок и выручка от продаж значительно выросли, убытки в сфере почтовых отправлений и периодических изданий, а также более быстрый, чем ожидалось, рост операционных расходов требуют скорейших изменений, чтобы избежать дальнейших потерь.
В первом квартале 2025 года выручка от продаж концерна Omniva выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,5 млн евро. Объем посылочных услуг и посылок увеличился на 17% в странах Балтии, что отражает продолжающийся рост электронной коммерции. В первом квартале Omniva доставила более 11,6 миллиона посылок в страны Балтии и за рубеж.
«Учитывая, что начало года обычно является самым слабым кварталом из-за сезонного характера почтового и посылочного бизнеса, объемы и продажи посылок очень хороши. Рост был поддержан, в частности, активным маркетингом международных гигантов электронной коммерции на наших рынках, что привело к дальнейшему увеличению заказов из Азии», - объяснил генеральный директор Omniva Мартти Кульдма.
Международный транзитный бизнес также продолжал активно развиваться: объем транзитных посылок вырос на 84% по сравнению с первым кварталом 2024 года. В общей сложности в первом квартале этого года Omniva обработала 3,3 миллиона транзитных отправлений, получив доход в размере 5,4 миллиона евро.
«Несмотря на то, что на международный транзитный бизнес влияют внешние факторы, которые мы не можем контролировать, такие как таможенные процедуры и мировые тенденции в сфере грузоперевозок, он позволяет нам значительно диверсифицировать доходы и риски группы», - рассказал Кульдма.
Оказание универсальных почтовых услуг (УПУ) и услуг по доставке периодических изданий в Эстонии продолжает приносить Omniva убытки: в первом квартале убыток УПУ составил 0,7 миллиона евро, а убыток периодических изданий - 0,5 миллиона евро. На убытки в сегменте периодических изданий в наибольшей степени повлияло доставка почты на дом по утрам - услуга, которая не является экономически эффективной в условиях быстро снижающихся объемов.
Помимо убыточных услуг почтовой сети, на рентабельность концерна негативно влияют постоянно растущая конкуренция на рынке посылок и опережающий рост операционных расходов - особенно расходов на курьерские перевозки в Эстонии.
Квартал завершился с прибылью в 3,2 млн евро (убыток в 1 млн евро за аналогичный период 2025 года), но это произошло благодаря продаже исторического здания головной конторы предприятия на улице Палласти в Таллинне. Без учета исключительной прибыли от продажи недвижимости результат первого квартала составил два млн евро, что соответствует уровню прошлого года.
«Продажа конторского здания на Палласти знаменует собой начало новой структуры активов Omniva, в которой мы больше не хотим владеть недвижимостью, а хотим инвестировать вырученные от продажи активов средства в решения, которые непосредственно поддерживают бизнес и обеспечивают будущее группы - долгосрочную финансовую устойчивость ее деятельности», - сказал Мартти Кульдма.
Во втором и третьем кварталах этого года совет правление намерен ужесточить финансовую дисциплину - сократить накладные расходы и повысить операционную эффективность. Например, планируется сократить расходы на оплату труда за счет рационализации офисной работы, оптимизации курьерских маршрутов и почтовых цепей, а также реорганизации логистической сети.
«Наша цель - достичь рентабельности к концу года, только так мы сможем обеспечить долгосрочную устойчивость жилищного бизнеса компании и поддержать план эстонского государства по приватизации Omniva», - заверил Кулдма.
Omniva - международная группа логистических компаний, предоставляющая услуги по доставке посылок и почтовых отправлений, а также услуги цифровой и международной транзитной торговли. Группа работает в Эстонии, Латвии и Литве, имеет сортировочные центры в Великобритании, Нидерландах, Германии, Омане и Кыргызстане, а также пункты доставки в Соединенных Штатах Америки.
AS Eesti Post является материнской компанией Omniva Group, которая полностью принадлежит эстонскому государству.