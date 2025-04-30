Найдено тело пропавшего в конце апреля в Пыльва мужчины

30 апреля полиция обратилась к населению за помощи в установлении местонахождения 65-летнего жителя Пыльва Андрея, родственники которого последний раз выходили с ним на связь 23 апреля. Сегодня стало известно, что тело Андрея было найдено в реке Выханду.