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Найдено тело пропавшего в конце апреля в Пыльва мужчины

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.
Поминальная свеча. Иллюстративное фото. Фото: VisionalMedia / Shutterstock

30 апреля полиция обратилась к населению за помощи в установлении местонахождения 65-летнего жителя Пыльва Андрея, родственники которого последний раз выходили с ним на связь 23 апреля. Сегодня стало известно, что тело Андрея было найдено в реке Выханду.

Полиция сообщила, что тело Андрея было найдено сегодня около 18:00. Тело мужчины было обнаружено в реке Выханду, где его заметили рыбаки.

Полиция установила личность этого человека: это Андрей, который числился пропавшим без вести с конца апреля. Нет никаких оснований подозревать, что его смерть могла быть связана с насильственным преступлением.

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