Полиция разыскивает пропавшего в Пыльва 65-летнего Андрея

В последний раз близкие видели Андрея 23 апреля на улице Яама в Пыльва. С тех пор он не появлялся дома, и у семьи нет информации, где он может находиться. Уходя, он не взял с собой телефон и личные вещи.

Полиция проверила место жительства Андрея и другие возможные локации в Пыльва, где он мог бы находиться, но его местоположение пока не установлено. Поиски продолжаются. Предполагается, что Андрей может передвигаться как в Пыльва, так и в других регионах Эстонии.

Андрей худощавого телосложения, рост около 170 см. На нем может быть синяя куртка, верхняя часть которой - голубого цвета.