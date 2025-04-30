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Полиция разыскивает пропавшего в Пыльва 65-летнего Андрея

Андрей.
Андрей. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Андрея, родственники которого последний раз выходили с ним на связь 23 апреля.

В последний раз близкие видели Андрея 23 апреля на улице Яама в Пыльва. С тех пор он не появлялся дома, и у семьи нет информации, где он может находиться. Уходя, он не взял с собой телефон и личные вещи.

Полиция проверила место жительства Андрея и другие возможные локации в Пыльва, где он мог бы находиться, но его местоположение пока не установлено. Поиски продолжаются. Предполагается, что Андрей может передвигаться как в Пыльва, так и в других регионах Эстонии.

Андрей худощавого телосложения, рост около 170 см. На нем может быть синяя куртка, верхняя часть которой - голубого цвета.

Если у вас есть информация о местонахождении Андрея, полиция просит сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112. Поскольку поведение мужчины может быть непредсказуемым, при его обнаружении рекомендуется не вступать с ним в прямой контакт, а сразу позвонить по номеру 112.

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