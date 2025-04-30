Европе будет сложно собрать 25 тысяч миротворцев для Украины

Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила The Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями министров обороны и военными начальниками европейских государств касательно планов создания миротворческого контингента коалиции желающих.

Лондон готов предоставить десять тысяч военных

По этой информации, глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин спросил коллег из других европейских стран о возможности формирования 64-тысячного контингента для отправки в Украину в случае заключения мирного соглашения. В начале апреля он указал, что Лондон готов отправить до десяти тысяч военных.

Однако на последующих встречах министры обороны со всей Европы заявили, что нет никаких шансов достичь такого числа и даже формирование 25-тысячного контингента потребует совместных усилий, отмечает далее издание, ссылаясь на собеседника, знакомого с обсуждениями в Брюсселе.

Кроме того, на встрече коалиции желающих 10 апреля главы оборонных ведомств выразили сомнения относительно британского предложения собрать 64 тысяч миротворцев.

С учетом ротации необходимо 256 тысяч солдат

Затем дискуссии продолжились в более узком кругу, где союзники были более откровенны, отмечает издание. Они ясно дали понять министру обороны Великобритании Джону Хили, что в течение двух лет с учетом ротации в миротворческих силах такй численности пришлось бы задействовать в общей сложности 256 тысяч солдат.