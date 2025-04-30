Ласнамяэ приступает к проектированию нового футбольного холла

«Как в Ласнамяэ, так и в Таллинне в целом налицо большая потребность в новых футбольных стадионах. Спрос на футбольные залы еще больше, поскольку в них можно тренироваться в зимний сезон. Ранее город планировал построить на участке на улице Пунане, 69 пневмохолл, что является более сложным и затратным в обслуживании решением. Однако теперь было принято решение о строительстве в Ласнамяэ стационарного футбольного холла, благодаря которому у любителей футбола появятся новые возможности для занятий спортом», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что если дальнейшие процессы проектирования и согласования пройдут успешно, то строительство нового футбольного холла может начаться уже ранней весной 2026 года.

На указанном участке планируется возвести стационарный футбольный холл с административно-бытовым зданием общей площадью застройки 10043,7 м². Проект предусматривает создание прямоугольного одноэтажного стационарного зала с двухскатной крышей плавного профиля. Размеры холла определены минимально допустимой площадью футбольного поля, необходимыми зонами безопасности, требованиями к высоте и обусловленными назначением здания размерами конструкций.

Размеры игрового поля с покрытием из искусственной травы должны составлять минимум 64x100 метров. По желанию заказчика вдоль поля предусмотрено создание перспективной трибунной зоны (с телескопической трибуной). В этой зоне будет установлено покрытие из тартана с обозначением двух беговых дорожек. Помимо футбольного зала в холле будут также оборудованы технические помещения и санузел.

Рядом с холлом планируется возведение административно-бытового здания (11x42 метров), в котором разместятся раздевалки и душевые для спортсменов и тренеров.