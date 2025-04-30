Большая проблема: иностранные заключенные хотят курить в эстонских тюрьмах

Правительство недавно дало мандат на начало переговоров о сдаче в аренду тюремных помещений Эстонии, и, как отметил глава тюремной службы, эти переговоры уже начались. «Мы говорим об этом в утвердительной форме. На этой неделе наша переговорная группа находилась в Швеции», - сообщил Куусе, добавив, что именно со шведской стороной в данный момент ведется наиболее активное взаимодействие. Он выразил надежду, что в течение мая удастся сформулировать ключевые положения будущего международного соглашения.

Остановившись подробнее на ходе переговоров, Куусе подчеркнул, что одной из самых животрепещущих тем стала тема курения. «Есть отдельные вопросы, по которым обсуждения идут сложнее. Например, хорошо известно, что эстонские тюрьмы являются зонами, свободными от табака, тогда как в большинстве европейских стран это не так», - пояснил он. По его словам, местами эта дискуссия выглядит абсурдной, поскольку вред табака общеизвестен: «Несмотря на это, тема вызывает оживленные обсуждения».

Он также отметил, что в Европейский суд по правам человека уже подана жалоба на Эстонию в связи с запретом на курение в тюрьмах, однако сам не считает, что отсутствие возможности курить представляет собой серьезную проблему: «Лично я выступаю за то, чтобы эстонские тюрьмы и впредь оставались свободными от табака».