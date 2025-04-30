ФОТО Масштабные учения парализовали движение на участке шоссе Таллинн-Нарва

Как стало известно Rus.Postimees, на шоссе образовался значительный затор. Люди, выехавшие из города, оказались в пробке и не могут понять, в чем причина задержки.

Согласно разъяснению представителя полиции, причина в учениях KILP, которые сейчас проходят в Ида-Вирумаа. Один из контрольных пунктов размещен в районе перекрестка Аувере.

«Речь идет об учениях KILP, проходящих в этом регионе. Рекомендуем участникам движения запастись терпением и предусмотреть несколько дополнительных минут на дорогу», - сообщили в полиции.

Учения KILP

В Ида-Вирумаа с 28 апреля по 2 мая проходят масштабные совместные учения KILP, в которых участвуют Департамент полиции и погранохраны, Кайтселийт и Силы обороны Эстонии. Цель учений - отработка слаженных действий в условиях миграционного кризиса, а также проверка готовности служб к реагированию в ситуациях, приближенных к кризису национальной обороны и предвоенному времени.

Как пояснил руководитель учений от полиции Индрек Пюви, KILP - это давно запланированное мероприятие, в ходе которого особое внимание уделяется взаимодействию между гражданскими и военными структурами. В рамках учений в регионе установлены контрольные пункты, а в нескольких городах временно изменена организация дорожного движения.

На время проведения учений, с 30 апреля по 2 мая будет закрыт пограничный пункт Нарва. Также с 29 апреля по 1 мая не работают бюро обслуживания клиентов Департамента полиции и погранохраны в Йыхви, Нарве и Раквере. Жителям рекомендуется пользоваться системой самообслуживания для оформления документов и, при необходимости, выбирать доставку в ближайший магазин Selver.

Тем, кому необходимо пересечь границу в эти дни, предлагается использовать круглосуточные пункты в Койдула и Лухамаа, через которые можно проехать на транспортном средстве. Дополнительно, в течение учений сотрудники полиции и Кайтселийта отрабатывают установку восьми контрольно-пропускных пунктов на основных дорогах Ида-Вирумаа, что также влияет на трафик.

В некоторых городах временно поменяется организация дорожного движения. В Нарве изменения затронули улицы Тулевику, Вестервалли и Вахтра. В Йыхви они касаются улиц Раху и Ноорузе, а в Раквере - улицы Ф. Р. Крейцвальди.

Следить за актуальной информацией об ограничениях движения и расположении пунктов перекрытия можно на портале Департамента транспорта Tark Tee.

Также подробности об учениях доступны на официальном сайте полиции www.politsei.ee и по телефону 1247.