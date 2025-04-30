Мартин Хельме: отправив эстонских солдат в Украину, мы сами вступим в войну с Россией

«Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен в Украину!» - подчеркнул Мартин Хельме, председатель фракции EKRE, и пообещал отправить правительство в отставку еще до того, как оно запросит соответствующий мандат у Рийгикогу.