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Мартин Хельме: отправив эстонских солдат в Украину, мы сами вступим в войну с Россией

Перевод: Павел Соболев
Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Mihkel Maripuu

«Нет, нет и еще раз нет! Ни один эстонский солдат не может быть отправлен в Украину!» - подчеркнул Мартин Хельме, председатель фракции EKRE, и пообещал отправить правительство в отставку еще до того, как оно запросит соответствующий мандат у Рийгикогу.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) ранее заявил, что Эстония готова внести свой вклад в сдерживающие силы «коалиции желающих» во главе с Великобританией и Францией, которая предоставляет гарантии безопасности Украине. Эстония готова внести свой вклад в виде наземного боевого подразделения размером до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров.

«Прежде чем направить подразделение, мы, конечно, запросим мандат у Рийгикогу», - сказал Михал.

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