Rahva Raamat приглашает провести ночь в книжном магазине.

Отдельная спальня будет оборудована в торговом зале нулевого этажа, где созданы все условия для комфортного отдыха. В программу входят также ужин и завтрак.

Кампания «Ночь в книжном магазине» прошла впервые в феврале 2025 года. Для участия нужно было прислать видео до одной минуты на тему «Почему именно я должен провести ночь в книжном магазине». Всего поступило 32 видеоролика, из которых жюри выбрало победителя. Планируется сделать это мероприятие ежегодной традицией.

Событие состоится вечером 30 апреля, когда выбранный поклонник книг прибудет в книжный магазин Старого города в 19:30. Это первый случай в Эстонии, когда любителям литературы предлагается уникальная возможность провести ночь прямо в книжном магазине - среди историй, которые по-настоящему оживают лишь с наступлением ночи.