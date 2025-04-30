Rahva Raamat приглашает провести ночь в книжном магазине.

В честь Года книги в Эстонии 30 апреля будет проведено уникальное мероприятие - ночевка в книжном магазине. На одну ночь магазин Rahva Raamat в Старом городе Таллинна превратится из обычного книжного магазина в уютное место для ночлега, где победитель кампании «Ночь в книжном магазине», организованной Rahva Raamat, вместе с сопровождающим сможет провести ночь среди книг.
Отдельная спальня будет оборудована в торговом зале нулевого этажа, где созданы все условия для комфортного отдыха. В программу входят также ужин и завтрак.
Кампания «Ночь в книжном магазине» прошла впервые в феврале 2025 года. Для участия нужно было прислать видео до одной минуты на тему «Почему именно я должен провести ночь в книжном магазине». Всего поступило 32 видеоролика, из которых жюри выбрало победителя. Планируется сделать это мероприятие ежегодной традицией.
Событие состоится вечером 30 апреля, когда выбранный поклонник книг прибудет в книжный магазин Старого города в 19:30. Это первый случай в Эстонии, когда любителям литературы предлагается уникальная возможность провести ночь прямо в книжном магазине - среди историй, которые по-настоящему оживают лишь с наступлением ночи.
Rahva Raamat в Старом городе Таллинна работает в историческом доме Сааринена по адресу Пярнуское шоссе, 10 и является старейшим непрерывно действующим книжным магазином в Эстонии - его история начинается в 1912 году.