Депортированный из Эстонии в 2022 году пропагандист Александр Корнилов очень хочет вернуться, но добиться этого через суд ему не удалось - 10 июня он проиграл в суде окончательно. Тем временем Корнилов продолжает не только представлять «российских соотечественников из Эстонии» на различных российских форумах, но и считает правильным и нужным переселение этих соотечественников в Россию.