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Депортированный «соотечественник» сам очень хотел вернуться, но других призывает переезжать в Россию (2)

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Депортированный из Эстонии в 2022 году пропагандист Александр Корнилов очень хочет вернуться, но добиться этого через суд ему не удалось - 10 июня он проиграл в суде окончательно. Тем временем Корнилов продолжает не только представлять «российских соотечественников из Эстонии» на различных российских форумах, но и считает правильным и нужным переселение этих соотечественников в Россию.    

В феврале 2022 года Департамент полиции безопасности (КаПо) лишил постоянного жителя Эстонии Александра Корнилова возможности вернуться в Эстонию из России, где он находится на тот момент.

Корнилов написал по этому поводу в соцсетях, что получил извещение о депортации, лишении вида на жительство в Эстонии и права въезда в Шенгенскую зону на 5 лет».

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