Банк: цены на заказанные или отправленные товары могут измениться в ходе доставки

Эстонские импортеры и экспортеры все чаще сталкиваются с ситуацией, когда цена товара может измениться в течение срока поставки. Руководитель подразделения финансирования торговли Luminor Андриана Коппель объясняет, как малые и средние предприятия могут защитить себя от подобных рисков.

«В связи с тарифной политикой США и неопределенностью в мировой экономике эстонские компании-импортеры и экспортеры отмечают увеличение числа случаев, когда другая сторона хочет изменить цену заказанного или отправленного товара во время доставки», - говорит Коппель.

Она отметила, что могут возникать ситуации, когда заказанный из Азии товар доставляется в течение нескольких месяцев, и за это время оборот продавца резко падает (например, из-за тарифов США). В такой ситуации эстонским торговцам следует помнить, что изменение цены может произойти даже тогда, когда товар уже находится в пути.

По словам Коппель, может случиться и обратная ситуация, когда эстонская компания хочет отправить изготовленное на заказ оборудование в США или Азию, но покупатель не желает платить заранее - часто из-за недостатка доверия или отсутствия предыдущего сотрудничества.

В то же время продавец также не хочет рисковать, отправляя товар без гарантии оплаты - особенно если впоследствии продать этот товар другому клиенту будет сложно.