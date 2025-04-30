Банк: цены на заказанные или отправленные товары могут измениться в ходе доставки

Цены на заказанные или отправленные товары могут измениться в ходе доставки, сообщила в среду пресс-служба банка Luminor.
Эстонские импортеры и экспортеры все чаще сталкиваются с ситуацией, когда цена товара может измениться в течение срока поставки. Руководитель подразделения финансирования торговли Luminor Андриана Коппель объясняет, как малые и средние предприятия могут защитить себя от подобных рисков.
«В связи с тарифной политикой США и неопределенностью в мировой экономике эстонские компании-импортеры и экспортеры отмечают увеличение числа случаев, когда другая сторона хочет изменить цену заказанного или отправленного товара во время доставки», - говорит Коппель.
Она отметила, что могут возникать ситуации, когда заказанный из Азии товар доставляется в течение нескольких месяцев, и за это время оборот продавца резко падает (например, из-за тарифов США). В такой ситуации эстонским торговцам следует помнить, что изменение цены может произойти даже тогда, когда товар уже находится в пути.
По словам Коппель, может случиться и обратная ситуация, когда эстонская компания хочет отправить изготовленное на заказ оборудование в США или Азию, но покупатель не желает платить заранее - часто из-за недостатка доверия или отсутствия предыдущего сотрудничества.
В то же время продавец также не хочет рисковать, отправляя товар без гарантии оплаты - особенно если впоследствии продать этот товар другому клиенту будет сложно.
«Подобные риски могут быть снижены с помощью финансовых инструментов, предлагаемых банками, таких как аккредитивы. Это позволяет покупателю и продавцу договориться о цене и условиях поставки товара, которые впоследствии не могут быть изменены в одностороннем порядке», - говорит Коппель.
«Аккредитив, по словам эксперта, также является гарантией для продавца - если цена и условия согласованы до отгрузки товара, покупатель не может изменить их без согласия продавца», - говорит она. Обычно продавец получает деньги сразу после отгрузки товара.
«Если, например, эстонский предприниматель продаёт оборудование в США по цене 50 тысяч долларов, отправлять его без ценовой гарантии нецелесообразно. В таком случае стоит использовать аккредитив, плата за который, например в Luminor, составляет менее одного процента от стоимости товара. А если эстонская компания сама хочет заказать товар, например, из Азии, и у нее требуют предоплату, имеет смысл рассмотреть возможность открытия аккредитива в пользу азиатского продавца. Например, при стоимости товара в 50 тысяч евро плата за аккредитив также составит менее одного процента, то есть менее 500 евро», - говорит Коппель.