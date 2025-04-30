Цахкна о готовности правительства отправить эстонских солдат в силы сдерживания в Украине: это на пользу безопасности Эстонии

«Эстония всегда придерживалась мнения, что безопасность Украины - это безопасность Европы. Если бы Украина попала под контроль России, ситуация с безопасностью в Европе значительно ухудшилась бы. В интересах безопасности Эстонии, чтобы Украина была независимой, суверенной и однозначно европейской страной», - сказал Цахкна.

«Хотя коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией, предлагающая гарантии безопасности Украине, в настоящее время все еще находится на стадии планирования, правительство Эстонии решило внести в нее свой вклад», - сказал Цахкна.

По словам министра иностранных дел, членство в НАТО наиболее эффективно обеспечило бы долгосрочную безопасность Украины, но поскольку достижение этого может занять время, Украине должны быть гарантированы эффективные меры сдерживания и обороны с размещением союзнических сил на месте.

«Эстония продолжит убеждать союзников и партнеров в необходимости поддержки Украины в долгосрочной перспективе, а также вносить вклад в сдерживающие силы, обеспечивающие безопасность Украины», - сказал Цахкна.