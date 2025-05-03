История красного носка, или Юбилей первого эстонского беженца

Названная его именем улица в Таллинне потеряла пятьдесят домов, и где они сейчас, никто не знает. Созвучная его фамилии улица в Париже названа в честь совсем другого человека. Это он ввел в моду разные носки. Его называют первым эстонским европейцем. Много лет он скитался по Европе как политический беженец. Президент Пятс дал ему квартиру в Кадриорге. Памятник ему есть даже в Ирландии. В общем, с юбилеем, господин Вильде!