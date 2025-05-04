Учителю диагностировали рак: я платил налоги 54 года, а когда понадобилась помощь, пришлось рассчитывать только на себя

Эрки Ыуну 73 года, полвека своей жизни он посвятил преподаванию математики. «Ученики могут узнать математику только от учителя - дома об этом не говорят, в газетах не пишут, по телевидению не рассказывают. Я выхожу к классу и даю новые знания - это приносит мне удовольствие. Мое призвание - быть учителем», - заявляет он.