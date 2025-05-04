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Учителю диагностировали рак: я платил налоги 54 года, а когда понадобилась помощь, пришлось рассчитывать только на себя

Эрки Ыун.
Эрки Ыун. Фото: Скриншот из видео

Kuuuurija пообщалась с легендарным учителем математики, который посвятил своей профессии всю жизнь. Когда у него выявили рак, по его словам, он никак не мог пробиться на прием к врачу.

Эрки Ыуну 73 года, полвека своей жизни он посвятил преподаванию математики. «Ученики могут узнать математику только от учителя - дома об этом не говорят, в газетах не пишут, по телевидению не рассказывают. Я выхожу к классу и даю новые знания - это приносит мне удовольствие. Мое призвание - быть учителем», - заявляет он.

За годы работы Эрки преподавал во многих школах. «Я ушел на пенсию в 65 лет, побыл год на пенсии - оказалось скучно», - признается он.

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