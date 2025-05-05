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Как и при каких условиях из Эстонии могут выслать обладателя серого паспорта

Серый паспорт;
Серый паспорт; Фото: Stanislav Moshkov

В начале апреля внимание СМИ и общественности было приковано к ситуации вокруг русского националиста Константина Горлова, который был депортирован из Эстонии, поскольку, по оценке Полиции безопасности (КаПо), представлял угрозу безопасности и общественному порядку. И хотя высланный являлся гражданином РФ, некоторые стали задаваться вопросом: как и куда могут выслать негражданина, то есть обладателя серого паспорта, у которого возникнут серьезные проблемы с законом?

Не меньше людей интересовал вопрос, куда именно могут депортировать серопаспортника, если у него нет гражданства или вида на жительство в какой-либо другой стране. В Министерстве внутренних дел объяснили, как это все устроено.

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