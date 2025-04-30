МВД России объявило в розыск главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко

28 апреля стало известно, что МВД объявило в розыск ведущую «Дождя» Юлию Таратуту. Против нее возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

С июля 2023 года «Дождь» признан в России «нежелательной организацией». В феврале 2025 года в московский суд поступил протокол на Дзядко по статье об участии в такой организации (статья 20.33 КоАП). Его составили из-за видео на ютуб-канале «Дождя».