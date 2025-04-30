МВД России объявило в розыск главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко

По данным «Медиазоны», Тихона Дзядко добавили в базу розыска не позднее утра 30 апреля. О возбуждении какого-либо уголовного дела против журналиста ранее не сообщалось.
28 апреля стало известно, что МВД объявило в розыск ведущую «Дождя» Юлию Таратуту. Против нее возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).
С июля 2023 года «Дождь» признан в России «нежелательной организацией». В феврале 2025 года в московский суд поступил протокол на Дзядко по статье об участии в такой организации (статья 20.33 КоАП). Его составили из-за видео на ютуб-канале «Дождя».
В 2022 году Минюст объявил Дзядко «иностранным агентом». После этого его штрафовали за отсутствие маркировки «иноагента».