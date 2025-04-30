Российский генерал призывает для устрашения врагов мобилизировать еще миллион человек

Командир чеченского отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов продолжает укреплять свои позиции в качестве проповедника тотальной войны России и все больше начинает походить на Дмитрия Медведева, считающегося главным «ультрапатриотом» и «грозой» Запада, пишет rus.tvnet.lv.
Алаудинов ранее получил прозвище TikTok-генерал, а его подразделение «Ахмат» - TikTok-солдаты, поскольку они любят делать различные фотографии с «фронта», обычно вдали от зоны боевых действий и в относительной безопасности.