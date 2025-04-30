Российский генерал призывает для устрашения врагов мобилизировать еще миллион человек

Бойцы чеченского спецназа 28 декабря 2014 года слушают речь Рамзана Кадырова, в которой он сказал, что чеченцы в качестве волонтеров могли бы выполнять военные задачи, которые российские вооруженные силы выполнить не могут.

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