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Российский генерал призывает для устрашения врагов мобилизировать еще миллион человек

Бойцы чеченского спецназа 28 декабря 2014 года слушают речь Рамзана Кадырова, в которой он сказал, что чеченцы в качестве волонтеров могли бы выполнять военные задачи, которые российские вооруженные силы выполнить не могут.
Бойцы чеченского спецназа 28 декабря 2014 года слушают речь Рамзана Кадырова, в которой он сказал, что чеченцы в качестве волонтеров могли бы выполнять военные задачи, которые российские вооруженные силы выполнить не могут. Фото: AP

Командир чеченского отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов продолжает укреплять свои позиции в качестве проповедника тотальной войны России и все больше начинает походить на Дмитрия Медведева, считающегося главным «ультрапатриотом» и «грозой» Запада, пишет rus.tvnet.lv.

Алаудинов ранее получил прозвище TikTok-генерал, а его подразделение «Ахмат» - TikTok-солдаты, поскольку они любят делать различные фотографии с «фронта», обычно вдали от зоны боевых действий и в относительной безопасности.

В последнее время он давал различные комментарии, которые делают его одним из самых ярых сторонников российской агрессии, или «турбофашистом».

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