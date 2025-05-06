«Знали, что у нее онкологический диагноз»: чувствительные данные в руках преступников. Утечка или шпионская работа?

Мошеннические схемы становятся все более изощренными. Преступники не просто придумывают правдоподобные легенды, но пользуются персональными данными жертв, заставляя сначала поверить, что те говорят с представителями официальных организаций. Особенно тревожно, когда злоумышленники оказываются в курсе состояния здоровья человека.