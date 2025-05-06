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«Знали, что у нее онкологический диагноз»: чувствительные данные в руках преступников. Утечка или шпионская работа?

Мошенники действуют с пугающей точностью, зная личные детали пациентов, от диагноза до недавнего лечения.
Мошенники действуют с пугающей точностью, зная личные детали пациентов, от диагноза до недавнего лечения. Фото: Postimees

Мошеннические схемы становятся все более изощренными. Преступники не просто придумывают правдоподобные легенды, но пользуются персональными данными жертв, заставляя сначала поверить, что те говорят с представителями официальных организаций. Особенно тревожно, когда злоумышленники оказываются в курсе состояния здоровья человека.

С одной такой необычной и, как оказалось, весьма продуманной схемой в конце марта столкнулась знакомая нашей читательницы Ангелины - Марина, жительница Ида-Вирумаа. История вызывает особое беспокойство, потому что звонившие обладали удивительно точной информацией о состоянии здоровья Марины.

«Ей позвонили якобы из Кассы здоровья или больницы. Знали ее имя, знали, что у нее онкологический диагноз, что она в ремиссии, но продолжает принимать поддерживающие лекарства», - рассказывает Ангелина.

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