«Знали, что у нее онкологический диагноз»: чувствительные данные в руках преступников. Утечка или шпионская работа?

Мошеннические схемы становятся все более изощренными. Преступники не просто придумывают правдоподобные легенды, но пользуются персональными данными жертв, заставляя сначала поверить, что те говорят с представителями официальных организаций. Особенно тревожно, когда злоумышленники оказываются в курсе состояния здоровья человека.
С одной такой необычной и, как оказалось, весьма продуманной схемой в конце марта столкнулась знакомая нашей читательницы Ангелины - Марина, жительница Ида-Вирумаа. История вызывает особое беспокойство, потому что звонившие обладали удивительно точной информацией о состоянии здоровья Марины.