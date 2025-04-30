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ФОТО Заведение быстрого питания снова открылось после реновации, обошедшейся в 300 000 евро

Перевод: Павел Соболев
Реновированный ресторан McDonald’s в тартуском торговом центре Lõunakeskus.
Реновированный ресторан McDonald’s в тартуском торговом центре Lõunakeskus. Фото: Jan Henrik Pärnik

В среду, 30 апреля, ресторан McDonald’s в тартуском торговом центре Lõunakeskus вновь открыл свои двери после капитального ремонта. Стоимость реновации составила более 300 000 евро.

Обновленный ресторан теперь занимает площадь в 560 квадратных метров и рассчитан на 89 посадочных мест. Посетители могут размещать заказы через мобильное приложение McDonald's с помощью сервиса «Заказать и оплатить» или через кассы самообслуживания, избегая очередей на кассе.

В качестве новшества в ресторане появились детская игровая комната и отдельная зона McDelivery площадью в десять квадратных метров, где теперь есть специальное окно доставки для курьеров, что позволяет ускорить оформление заказов. В ресторане в Lõunakeskus доступны все услуги: питание на месте, еда на вынос, доставка на дом, кафе, а также заказ и оплата через мобильное приложение.

Интерьер ресторана также был обновлен в соответствии с новой геометрической концепцией дизайна. В новом дизайне интерьера использованы красочные произведения искусства, игривое освещение и современные материалы, что создает энергичную атмосферу для всех возрастных групп. В основе дизайна лежат пять принципов бренда McDonald’s: гостеприимное тепло, подлинная простота, приятное удивление, непреходящая аутентичность и ясная прозрачность.

Внутреннее убранство обновленного заведения.
Внутреннее убранство обновленного заведения. Фото: Jan Henrik Pärnik

В честь повторного открытия ресторан McDonald’s в Lõunakeskus в течение всего мая делает эксклюзивное тройное чизбургерное предложение.

В настоящее время в ресторане в Lõunakeskus работают 64 человека. McDonald's планирует нанять 10 новых сотрудников на летний сезон, а также ищет трех новых работников для точек обслуживания McCafé.

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