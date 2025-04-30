ПОЧЕМУ ТАК? Украинцы убивают российских генералов, а россияне – украинских детей

В российско-украинской войне сложилась определенная закономерность: россияне без разбора убивают мирных жителей Украины, тогда как российские гражданские лица становятся жертвами украинцев лишь редко и случайно. Одновременно с этим Украина провела серию покушений на высокопоставленных российских военных, в то время как Россия не справляется с устранением украинских генералов. Почему так происходит?
На прошлой неделе в городе Балашиха Московской области в результате взрыва автомобиля у своего дома погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик - вероятно, один из самых высокопоставленных российских военных, убитых на территории России в ходе войны против Украины. Москалик был заместителем начальника Центра оперативного планирования Генштаба РФ и отвечал за подготовку армии к военным действиям.