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ПОЧЕМУ ТАК? Украинцы убивают российских генералов, а россияне – украинских детей

Перевод: Сергей Светлов
Плачущая женщина обнимает мужчину возле поврежденного дома после атак в Харькове 18 апреля 2025 года. В результате российских атак за ночь в Харькове и Сумах погибли два человека и не менее 27 получили ранения.
Плачущая женщина обнимает мужчину возле поврежденного дома после атак в Харькове 18 апреля 2025 года. В результате российских атак за ночь в Харькове и Сумах погибли два человека и не менее 27 получили ранения. Фото: SERGEY BOBOK / AFP / SCANPIX

В российско-украинской войне сложилась определенная закономерность: россияне без разбора убивают мирных жителей Украины, тогда как российские гражданские лица становятся жертвами украинцев лишь редко и случайно. Одновременно с этим Украина провела серию покушений на высокопоставленных российских военных, в то время как Россия не справляется с устранением украинских генералов. Почему так происходит?

На прошлой неделе в городе Балашиха Московской области в результате взрыва автомобиля у своего дома погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик - вероятно, один из самых высокопоставленных российских военных, убитых на территории России в ходе войны против Украины. Москалик был заместителем начальника Центра оперативного планирования Генштаба РФ и отвечал за подготовку армии к военным действиям.

В декабре в Москве произошел аналогичный взрыв автомобиля, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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