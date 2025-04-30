ПОЧЕМУ ТАК? Украинцы убивают российских генералов, а россияне – украинских детей

Плачущая женщина обнимает мужчину возле поврежденного дома после атак в Харькове 18 апреля 2025 года. В результате российских атак за ночь в Харькове и Сумах погибли два человека и не менее 27 получили ранения.

В российско-украинской войне сложилась определенная закономерность: россияне без разбора убивают мирных жителей Украины, тогда как российские гражданские лица становятся жертвами украинцев лишь редко и случайно. Одновременно с этим Украина провела серию покушений на высокопоставленных российских военных, в то время как Россия не справляется с устранением украинских генералов. Почему так происходит?