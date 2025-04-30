Компания Bondora оштрафована на 200 000 евро за нарушение принципа ответственного кредитования

Финансовая инспекция установила, что в период с 6 декабря 2023 года по 24 февраля 2024 года Bondora AS заключала кредитные договоры с потребителями, не оценив в соответствии с законодательством все показатели, касающиеся потребителя, и не обеспечив исполнение обязательств, вытекающих из кредитного договора, на условиях, согласованных в договоре.