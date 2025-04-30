Ср, 30.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Компания Bondora оштрафована на 200 000 евро за нарушение принципа ответственного кредитования

Перевод: Павел Соболев
Банкноты евро. Иллюстративное фото.
Банкноты евро. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees / Postimees

Финансовая инспекция оштрафовала компанию Bondora AS на 200 000 евро за совершение правонарушения, поскольку был нарушен принцип ответственного кредитования.

Финансовая инспекция установила, что в период с 6 декабря 2023 года по 24 февраля 2024 года Bondora AS заключала кредитные договоры с потребителями, не оценив в соответствии с законодательством все показатели, касающиеся потребителя, и не обеспечив исполнение обязательств, вытекающих из кредитного договора, на условиях, согласованных в договоре.

Действуя таким образом, Bondora AS нарушила свою обязанность по оценке кредитоспособности потребителя и совершила правонарушение в соответствии с разделом 99(2) Закона о кредиторах и посредниках. Bondora AS может обжаловать решение в порядке, установленном законом.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх