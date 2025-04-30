Британский политик упрекает Каллас: визит в Азербайджан во время памяти геноцида армян – неуместен

Представитель палаты лордов Великобритании и вице-председатель группы дружбы с Арменией Марк Макиннес поставил под сомнение в опубликованной в Politico авторской колонке разумность решения верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас посетить Азербайджан всего через день после того, как Армения почтила память 1,5 миллиона жертв геноцида 1915 года.
«Какой сигнал это посылает, если главный дипломат Европы улыбается на камеру в Баку, пока в Ереване армяне возлагают венки к мемориалу жертвам? Почему Каллас решила сделать реверанс Азербайджану в такой чувствительный день?» - задался вопросом Макиннес.