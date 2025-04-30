Британский политик упрекает Каллас: визит в Азербайджан во время памяти геноцида армян – неуместен

«Какой сигнал это посылает, если главный дипломат Европы улыбается на камеру в Баку, пока в Ереване армяне возлагают венки к мемориалу жертвам? Почему Каллас решила сделать реверанс Азербайджану в такой чувствительный день?» - задался вопросом Макиннес.

Каллас посетила Баку в пятницу, в то время как годовщина геноцида отмечалась в четверг. По словам Макиннеса, особенно неуместным делает визит тот факт, что, несмотря на то, что он был частью якобы регионального турне, Каллас Армению не посетила.