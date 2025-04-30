В Маарду пьяная женщина зарезала человека

Во вторник полиция получила сообщение, что на улице Кеэмикуте в Маарду произошел физический конфликт между находившимися в состоянии алкогольного опьянения людьми. В ходе ссоры 39-летняя женщина ударила ножом 41-летнего мужчину.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где сегодня он скончался.