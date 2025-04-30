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В Маарду пьяная женщина зарезала человека

Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Вечером в понедельник, 28 апреля, в Маарду пьяная женщина ударила мужчину ножом. Полученные пострадавшим ранения оказались настолько тяжелыми, что сегодня он скончался в больнице.

Во вторник полиция получила сообщение, что на улице Кеэмикуте в Маарду произошел физический конфликт между находившимися в состоянии алкогольного опьянения людьми. В ходе ссоры 39-летняя женщина ударила ножом 41-летнего мужчину.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где сегодня он скончался.

Полиция задержала нападавшую и начала производство для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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