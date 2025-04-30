«Падение мировых цен на природный газ, а также исключительно теплая зима в Европе и общее снижение потребления позволяют нам в ближайшие месяцы предлагать газ клиентам на 30% дешевле, чем ранее», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Дальнейшее будет зависеть от мирных переговоров по Украине, поставок газа из Норвегии и спроса в Азии, а также от того, насколько быстро Европа сможет достичь требуемой 90-процентной заполняемости резервуаров и будет ли это требование смягчено. Elenger уже зарезервировал на следующий сезон объемы хранения в Латвии и Польше, мы гарантировали поставки для своих клиентов», - подчеркнул Каасик.

Природный газ доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде на терминалы в Инкоо в Финляндии и в Клайпеде в Литве. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Elenger - крупнейшая энергетическая компания с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе, действующая на шести рынках - в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Германии – и обслуживающая в общей сложности более 450 000 клиентов. Деятельность Elenger охватывает весь спектр услуг - продажу и торговлю энергией, энергетическую инфраструктуру и производство энергии.

Elenger предлагает клиентам природный газ западного происхождения и местный биогаз, а также управляет газораспределительными сетями Эстонии, Латвии и Польши общей протяженностью 9000 км.