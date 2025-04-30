ГАЛЕРЕЯ На строительстве многоквартирного дома состоялся праздник стропил, объект сдадут в эксплуатацию в июле

Тааго Пикас, один из партнеров в компании-девелопере PSP Capital OÜ, не сомневается, что квартиры в новом доме будут проданы. «В центре Раквере действительно строится много новых квартир, - сказал он и указал на другую стройку примерно в ста метрах. - Конкуренция есть всегда и везде. Я верю, что, хотя процесс может быть долгим, мы сможем продать квартиры вместе с нашим партнером Kaaret Kinnisvarabüroo».