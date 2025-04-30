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ГАЛЕРЕЯ На строительстве многоквартирного дома состоялся праздник стропил, объект сдадут в эксплуатацию в июле

Перевод: Павел Соболев

В центре Раквере прошел праздник стропил на строительстве еще одного многоквартирного дома. 18-квартирный жилой дом по адресу Паркали, 9а, который в качестве девелоперского проекта получил название «Паркали Кодуд», планируется сдать в эксплуатацию в июле этого года.

Тааго Пикас, один из партнеров в компании-девелопере PSP Capital OÜ, не сомневается, что квартиры в новом доме будут проданы. «В центре Раквере действительно строится много новых квартир, - сказал он и указал на другую стройку примерно в ста метрах. - Конкуренция есть всегда и везде. Я верю, что, хотя процесс может быть долгим, мы сможем продать квартиры вместе с нашим партнером Kaaret Kinnisvarabüroo».

В доме по адресу Паркали, 9а будет 18 квартир величиной от двух до четырех комнат, четыре из которых уже проданы. Цена двухкомнатной квартиры площадью 48,3 квадратных метра составляет 159 000 евро, а четырехкомнатной квартиры площадью 87,2 квадратных метра - 260 000 евро. Покупателю следует учесть, что за парковочное место придется заплатить дополнительно от 5000 до 7000 евро, в зависимости от того, находится ли оно во дворе или под крышей.

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