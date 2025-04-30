Norstat отвергает критику Партии реформ относительно результатов рейтинга партий

Суслов счел подозрительным, что хотя процент поддержки Партии реформ в опросе Norstat составлял в последние недели 18,1, 17,5, 20,2, 19,4 и 17,9 в неделю школьных каникул перед Страстной пятницей, на последней неделе он неожиданно составил всего 12 процентов.

«Общественности в основном показывают средний рейтинг за четыре недели. Если в выборке или расчетах есть такое большое колебание за одну неделю, это удобно, чтобы сразу же повлиять на весь месяц или на четырехнедельное среднее значение», - сказал Суслов, по словам которого колебания рейтинга являются нормой, и ошибки выборки также являются нормой, но подобные аномалии довольно необычны и указывают на проблему в проведении исследований.

По словам руководителя Norstat Eesti Биргит Аасмяэ, Norstat никогда не менял фактические результаты опроса, чтобы, так сказать, быть выгоднее для клиента.

«Мы последовательно используем одну и ту же методологию в опросах поддержки политических партий уже много лет. Еженедельные колебания рейтингов совершенно нормальны в социальных опросах и могут зависеть от временного освещения в СМИ или социальных событий. Поэтому в дополнение к еженедельным результатам мы также представляем четырехнедельное среднее значение, что помогает снизить вызванное случайной изменчивостью и дает более надежную картину общей тенденции», - объяснила Аасмяэ.