Norstat отвергает критику Партии реформ относительно результатов рейтинга партий

Генеральный секретарь Партии реформ Тимо Суслов в среду утром подверг сомнению последние результаты опроса популярности партии, заказанного Институтом социальных исследований, согласно которому Партия реформ заняла третье место. Проводившая опрос компания Norstat Eesti решительно отвергает подобную критику.
Суслов счел подозрительным, что хотя процент поддержки Партии реформ в опросе Norstat составлял в последние недели 18,1, 17,5, 20,2, 19,4 и 17,9 в неделю школьных каникул перед Страстной пятницей, на последней неделе он неожиданно составил всего 12 процентов.
«Общественности в основном показывают средний рейтинг за четыре недели. Если в выборке или расчетах есть такое большое колебание за одну неделю, это удобно, чтобы сразу же повлиять на весь месяц или на четырехнедельное среднее значение», - сказал Суслов, по словам которого колебания рейтинга являются нормой, и ошибки выборки также являются нормой, но подобные аномалии довольно необычны и указывают на проблему в проведении исследований.
По словам руководителя Norstat Eesti Биргит Аасмяэ, Norstat никогда не менял фактические результаты опроса, чтобы, так сказать, быть выгоднее для клиента.
«Мы последовательно используем одну и ту же методологию в опросах поддержки политических партий уже много лет. Еженедельные колебания рейтингов совершенно нормальны в социальных опросах и могут зависеть от временного освещения в СМИ или социальных событий. Поэтому в дополнение к еженедельным результатам мы также представляем четырехнедельное среднее значение, что помогает снизить вызванное случайной изменчивостью и дает более надежную картину общей тенденции», - объяснила Аасмяэ.
На вопрос BNS, ощущал ли Norstat давление со стороны Института социальных исследований, чтобы направить результаты исследования в определенном направлении, Аасмяэ решительно ответила «нет».
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом социальных исследований и исследовательской компанией Norstat Eesti, 26,4 процента граждан, имеющих право голоса, поддерживают партию «Отечество», 17,8 процента - Центристскую партию и 17,4 процента - Партию реформ.
Уровень поддержки лидирующей партии «Отечество» за неделю существенно не изменился. Поддержка Центристской партии за неделю выросла на один процентный пункт, поддержка Партии реформ снизилась на 1,3 процентных пункта. В результате этих изменений Центристская партия и Партия реформ поменялись местами в рейтинговой таблице.
За тройкой лидеров следуют EKRE с 16,5 процента, Социал-демократическая партия с 10,4 процента, Парти правых с пятью процентами и партия «Ээсти 200», поддержка которой составляет 3,6 процента.
Коалиционные партии поддерживают 21 процент респондентов, а оппозиционные 71,1 процента.