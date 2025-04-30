Пьяный водитель спровоцировал аварию и получил два года тюрьмы

В один из мартовских вечеров на улице Выйду в Раквере произошла авария. Однако вместо того, чтобы устранить последствия, мужчины в Opel предпочли скрыться с места происшествия.
К счастью, инцидент заметил полицейский, находившийся вне службы, и передал информацию своим коллегам. Благодаря этому полиция смогла задержать беглецов. Выяснилось, что за рулем находился, предположительно, 49-летний Эдгар, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности, начиная с 2006 года. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав