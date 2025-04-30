Пьяный водитель спровоцировал аварию и получил два года тюрьмы

К счастью, инцидент заметил полицейский, находившийся вне службы, и передал информацию своим коллегам. Благодаря этому полиция смогла задержать беглецов. Выяснилось, что за рулем находился, предположительно, 49-летний Эдгар, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности, начиная с 2006 года. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав

Эдгара, у которого насчитывается пять действующих судимостей, уже неоднократно наказывали за вождение как без прав, так и в нетрезвом виде. Последний раз его приговорили к тюремному заключению в марте прошлого года: тогда он снова был признан виновным в езде без водительских прав и получил десятимесячный срок.