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Пьяный водитель спровоцировал аварию и получил два года тюрьмы

ДТП на улице Выйду.
ДТП на улице Выйду. Фото: Rakvere Politseijaoskonna Facebook

В один из мартовских вечеров на улице Выйду в Раквере произошла авария. Однако вместо того, чтобы устранить последствия, мужчины в Opel предпочли скрыться с места происшествия.

К счастью, инцидент заметил полицейский, находившийся вне службы, и передал информацию своим коллегам. Благодаря этому полиция смогла задержать беглецов. Выяснилось, что за рулем находился, предположительно, 49-летний Эдгар, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности, начиная с 2006 года. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав

Эдгара, у которого насчитывается пять действующих судимостей, уже неоднократно наказывали за вождение как без прав, так и в нетрезвом виде. Последний раз его приговорили к тюремному заключению в марте прошлого года: тогда он снова был признан виновным в езде без водительских прав и получил десятимесячный срок.

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