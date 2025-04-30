Весенний уход за автомобилем: то, что не видно глазу, может больно ударить по карману

После зимы важно тщательно осмотреть свой автомобиль: соль, влага, выбоины и перепады температур могли значительно ухудшить его состояние. Часто повреждения не видны невооруженным глазом. Страховой эксперт советует весной проводить как визуальный, так и технический осмотр машины, чтобы в будущем избежать крупных трат и споров со страховой компанией.
«Эстонская зима - это не только снег и лед, но и высокая влажность, а также дороги, обработанные солью. Все это способно незаметно повредить кузов и технические элементы автомобиля», - отмечает Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige.
По его словам, весной машину нужно как следует вымыть, включая днище - именно там чаще всего начинается коррозия. Наиболее уязвимые места - это пороги, колесные арки, края крыльев и днище автомобиля.
Если на кузове начала отслаиваться краска или появились следы ржавчины, Кирсисте советует не откладывать ремонт. Чем раньше начать устранение, тем выше шанс избежать дорогостоящего ремонта кузова, который, к тому же, часто не покрывается страховкой.
Кирсисте подчеркивает, что КАСКО не возмещает естественный износ и коррозию. Если ущерб возникал постепенно, а не внезапно, то он не подлежит возмещению. При этом КАСКО покрывает непредвиденные случаи - например, когда с крыши упала глыба льда и повредила машину, или кто-то поцарапал ваш автомобиль на парковке.
«Мы сталкивались со случаями, когда клиент обращался в страховую компанию с серьёзными повреждениями от ржавчины или с разбитым стеклом, но первопричиной ущерба была систематическая халатность. В таком случае страховка, к сожалению, не может помочь. Регулярное весеннее обслуживание предотвратило бы эту ситуацию», - сказал Кирсисте.
Также не стоит забывать о сезонной замене шин и проверке глубины протектора. «Изношенные шины не обеспечивают надлежащего сцепления, из-за чего тормозной путь может значительно увеличиться. Рекомендуемая глубина протектора летней шины - 3-4 мм, минимально допустимая - 1,6 мм».
Особое внимание - лобовому стеклу, дворникам и омывающей жидкости
По словам страхового эксперта, весной нужно внимательно осмотреть лобовое стекло. «Мелкие сколы и трещинки, появившиеся зимой, с приходом тепла могут быстро разрастись. К сожалению, на первый взгляд безобидный скол может перерасти в более серьезное повреждение. С точки зрения страхования важно, чтобы транспортное средство было технически исправно», - добавил он.
Зимой также быстро изнашиваются щётки стеклоочистителей, что может существенно ухудшить обзор в дождливую весеннюю погоду. «Если дворники оставляют разводы или прыгают по стеклу - пора их менять. Это небольшие расходы по сравнению с опасностью, которую создаёт плохая видимость», - советует страховой эксперт.
Помимо кузова и стекол, весной стоит проверить тормоза, подвеску, рулевое управление и состояние шин. Зимние выбоины и скользкие дороги могли их существенно повредить.
Также в весенний период важно заменить зимнюю жидкость для стеклоомывателя на летнюю. Летняя жидкость лучше удаляет насекомых, которые начинают собираться на стекле уже ранней весной. Остатки зимней жидкости могут, напротив, ухудшить видимость и работу системы стеклоомывателя.
«Тщательный весенний осмотр помогает сохранить стоимость автомобиля, поддерживать его внешний вид и обеспечивать безопасность на дороге. Это не просто дружеский совет, а негласное правило для каждого водителя», - подытожил эксперт.