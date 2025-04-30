Весенний уход за автомобилем: то, что не видно глазу, может больно ударить по карману

«Эстонская зима - это не только снег и лед, но и высокая влажность, а также дороги, обработанные солью. Все это способно незаметно повредить кузов и технические элементы автомобиля», - отмечает Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige.

По его словам, весной машину нужно как следует вымыть, включая днище - именно там чаще всего начинается коррозия. Наиболее уязвимые места - это пороги, колесные арки, края крыльев и днище автомобиля.

Если на кузове начала отслаиваться краска или появились следы ржавчины, Кирсисте советует не откладывать ремонт. Чем раньше начать устранение, тем выше шанс избежать дорогостоящего ремонта кузова, который, к тому же, часто не покрывается страховкой.

Кирсисте подчеркивает, что КАСКО не возмещает естественный износ и коррозию. Если ущерб возникал постепенно, а не внезапно, то он не подлежит возмещению. При этом КАСКО покрывает непредвиденные случаи - например, когда с крыши упала глыба льда и повредила машину, или кто-то поцарапал ваш автомобиль на парковке.

«Мы сталкивались со случаями, когда клиент обращался в страховую компанию с серьёзными повреждениями от ржавчины или с разбитым стеклом, но первопричиной ущерба была систематическая халатность. В таком случае страховка, к сожалению, не может помочь. Регулярное весеннее обслуживание предотвратило бы эту ситуацию», - сказал Кирсисте.